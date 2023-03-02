ГУР рассказал о целях Москвы в Молдове и Приднестровье

Россия создает напряжение вокруг Молдовы и непризнанного Приднестровья, преследуя две цели для отвлечения внимания мира от войны в Украине и демонстрации какой-то "победы" для российского народа. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Министерства обороны Украины Андрей Черняк, передают "Комментарии" со ссылкой на РБК-Украина.

Москва зазіхає на Молдову

"В Приднестровье у россиян очень ограниченный контингент, — утверждает разведчик. — Есть склады, которые они охраняют. Но на тех складах уже почти ничего нет, а то, что осталось — старое и непригодное к использованию. А в Молдове они сейчас все же пытаются политическим путем расшатать ситуацию — под "чужим флагом", — отметил Черняк.

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Представитель военной разведки Украины напомнил, что по такому сценарию россияне когда-то устраивали провокации в Донецке и Луганске.

Создавая напряжение в Молдове, Россия ставит для себя две цели: отвлечь европейскую общественность от происходящих в Украине событий:

"Они видят, что все внимание сконцентрировано на Украине, в том числе в смысле помощи. Поэтому они пытаются разжечь новый пожар в Европе", – пояснил Андрей Черняк. Вторая цель – создание иллюзии "победы" для своего населения.

"Ведь они не добились никакого результата в своей так называемой "специальной военной операции". Поэтому им нужно демонстрировать любые "победы" для своего населения. Сейчас они пытаются совершить некую "революцию", чтобы создать иллюзию как "мир за них", мол, "народ "Молдавии за нас", — говорит Андрей Черняк.

Напомним, что ранее МИД РФ сделал агрессивное заявление о возможном захвате Приднестровья. Также ситуацию вокруг российского эксклава комментировал военный эксперт Олег Жданов. По его мнению, для демилитаризации молдавского Приднестровья, где расположена российская мотострелковая военная часть и военные склады бывшей 14 общевойсковой армии СССР, руководство Молдовы должно обратиться за помощью к Румынии или Украине.

Учитывая ожидаемое в апреле украинское контрнаступление, Украина может в марте решить приднестровский вопрос, считает эксперт. А потом уже перебросить украинские войска, которые сейчас вынуждена держать на границе с Молдовой, на восток — для участия в контрнаступлении. При этом Украина получит в свое распоряжение 20-22 тысяч тонн советских боеприпасов, оставшихся от 14 армии. Сейчас они хранятся на подземных складах и в случае их подрыва, чем пугает Россия, они не будут представлять угрозу Украине. Правда, отмечает эксперт, из-за длительного хранения качество этого БК под вопросом.