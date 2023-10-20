Грета Тунберг поддержала Газу

Экоактивистка Грета Тунберг поддержала жителей сектора Газа, де-факто выступив против действий Израиля, направленных против террора ХАМАС. Об этом сообщают "Комментарии".

Климатическая активистка Грета Тунберг и ее единомышленницы

В социальных сетях она опубликовала свое фото, где она держит плакат с нарисованным флагом Палестины и надписью "Поддерживаем Газу". Ее соратники держали плакаты с прохамасовскими лозунгами "Свободу Палестине" и "Это еврейка поддерживает Палестину".

"Миру необходимо высказаться и призвать к немедленному прекращению огня, справедливости и свободе для палестинцев и всех пострадавших гражданских лиц", – написала активистка у себя в Instagram.

Грета Тунберг — шведская экологическая активистка, получившая международную известность и признание за продвижение мнения о неизбежном экзистенциальном кризисе для человечества в результате изменения климата.

Напомним, что в результате нападения ХАМАС на Израиль 7 октября были жестоко убиты 1200-1300 преимущественно гражданских лиц. Женщины, дети, старики подверглись боевиками ХАМАС издевательствам, пыткам, унижениям, а потом были цинично убиты. Видео с их убийствами террористы намерено публиковали в Интернет. В ответ на зверства ХАМАС Израиль объявил о начале военной операции "Железные мечи", частью которой стали авиаудары по сектору Газу. От них, по разным оценкам, уже погибли от двух до трех тысяч жителей сектора Газа. Проведение наземной операции ЦАХАЛ, вероятно, может привести к еще большим жертвам, так как населению анклава ХАМАС и Египет не дают возможности покинуть сектор Газа, как это предлагает Израиль.

По сообщениям СМИ, в данный момент ведутся переговоры о возможности отказала Израиля от вторжения в Газу. Одним из возможных компромиссов в этом вопросе может стать освобождение нескольких сот заложников, захваченных боевиками ХАМАС в Южном Израиле 7 октября.

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