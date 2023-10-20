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В МИД Украины дали совет Орбану после переговоров с Путиным

Дмитрий Кулеба надеется, что Орбан хотя бы вымыл руки после рукопожатия с Путиным

сегодня, 14:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил надежду, что скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который радостно приветствовал российского диктатора Владимира Путина во время личной встречи в Пекине, хотя бы вымыл руки после дружественных рукопожатий с диктатором. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Дмитрий Кулеба сделал в интервью "France 24".

В МИД Украины дали совет Орбану после переговоров с Путиным

Орбан и Путин. Фото: из открытых источников

"Надеюсь, он (Виктор Орбан – ред.) по крайней мере вымыл и продезинфицировал руки после рукопожатия с Путиным", – прокомментировал Дмитрий Кулеба.


Напомним, российский диктатор Владимир Путин провел в Пекине встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Это было первой за более чем год встречей Путина с лидером страны-члена ЕС, и первой с начала полномасштабной войны – члена НАТО. В США уже также в негативном ключе высказались о таких сближениях Москвы и Будапешта, ведь Россия не прекращала своей агрессии против Европы, война в Украине продолжается.

Читайте также на портале "Комментарии" — путинский визит в Китай, ставший первым его зарубежным визитом за пределы постсоветского пространства после выдачи в марте международного ордера на арест этого военного преступника, вызвал критику со стороны Госдепа США. Там заявили, что Китай фактически предоставил Путину площадку для российской пропаганды о войне в Украине. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" явные и нет итоги этого китайского путешествия российского диктатора.

Также издание "Комментарии" сообщало — у Орбана попытались оправдаться за то, что войну в Украине назвали "военной операцией".




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Источник: https://www.france24.com/
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