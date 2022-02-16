logo

BTC/USD

43517.56

ETH/USD

3061.43

LTC/USD

126.25

USD/UAH

28.30

EUR/UAH

32.30

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика "Готовимся к худшему": Польша сделала заявление по ситуации у украинской границы
commentss НОВОСТИ Все новости

"Готовимся к худшему": Польша сделала заявление по ситуации у украинской границы

Премьер-министр Польши готовится к наплыву украинских беженцев

сегодня, 17:18
Автор:

Карина Ожерельева
Поделитесь публикацией:

Польша готовится к возможному наплыву беженцев из Украины в случае российского вторжения, заявил в среду, 16 февраля, премьер-министр Матеуш Моравецкий, несмотря на заверения Москвы, что Россия сокращает наращивание войск вблизи Украины. Об этом сообщает Reuters.

"Готовимся к худшему": Польша сделала заявление по ситуации у украинской границы

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - фото из открытых источников

Комментируя заявление НАТО о росте количества российских войск на границах Украины, Моравецкий сказал, что инфраструктура для беженцев будет создана вблизи польской восточной границы с Украиной, но некоторые могут быть перемещены в другое место позже.

"В ближайшие несколько дней я созываю группу, которая будет заниматься вопросами логистики, объектов, транспорта, инфраструктуры. Мы должны быть готовы к худшему. Мы помогаем украинцам смягчить последствия российского нападения", — сказал Моравецкий журналистам, добавив, что команде также будет поставлена задача обеспечить доступ беженцев к медицинской помощи и образованию.

Россия объявила о частичном отводе войск во вторник, 15 февраля, и заявила, что это будет продолжаться и в среду, 16 февраля, а ее вооруженные силы вернутся на свои обычные позиции через три-четыре недели.

НАТО заявило, что будет приветствовать уход России, но пока не видит признаков каких-либо существенных движений.

Как сообщали ранее "Комментарии", Кулеба усомнился в намерениях России отвести войска от границ. Министр иностранных дел пока не увидел оснований для того, чтобы заявлять о понижении напряжения на украинских границах. В своем недавнем твите он заявил, что пока заявления Кремля не подкреплены реальными действиями.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский впервые прокомментировал сообщение России об отводе войск.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/europe/prepared-worst-polish-pm-braces-ukrainian-refugees-2022-02-16/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!