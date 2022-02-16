"Готовимся к худшему": Польша сделала заявление по ситуации у украинской границы

Польша готовится к возможному наплыву беженцев из Украины в случае российского вторжения, заявил в среду, 16 февраля, премьер-министр Матеуш Моравецкий, несмотря на заверения Москвы, что Россия сокращает наращивание войск вблизи Украины. Об этом сообщает Reuters.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - фото из открытых источников

Комментируя заявление НАТО о росте количества российских войск на границах Украины, Моравецкий сказал, что инфраструктура для беженцев будет создана вблизи польской восточной границы с Украиной, но некоторые могут быть перемещены в другое место позже.

"В ближайшие несколько дней я созываю группу, которая будет заниматься вопросами логистики, объектов, транспорта, инфраструктуры. Мы должны быть готовы к худшему. Мы помогаем украинцам смягчить последствия российского нападения ", — сказал Моравецкий журналистам, добавив, что команде также будет поставлена задача обеспечить доступ беженцев к медицинской помощи и образованию.

Россия объявила о частичном отводе войск во вторник, 15 февраля, и заявила, что это будет продолжаться и в среду, 16 февраля, а ее вооруженные силы вернутся на свои обычные позиции через три-четыре недели.

НАТО заявило, что будет приветствовать уход России, но пока не видит признаков каких-либо существенных движений.

Как сообщали ранее "Комментарии", Кулеба усомнился в намерениях России отвести войска от границ. Министр иностранных дел пока не увидел оснований для того, чтобы заявлять о понижении напряжения на украинских границах. В своем недавнем твите он заявил, что пока заявления Кремля не подкреплены реальными действиями.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский впервые прокомментировал сообщение России об отводе войск.

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