Гордон: в Украине 10-20% людей, которые воспитаны на путинской идеологии

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Кравцев Сергей
По сравнению с тем количеством агентов российских спецслужб, которые есть в Украине, количество агентов влияния США – это капля в море. Все дело в том, что до 1991 года Украина была с РФ одним государством. Между СБУ и ФСБ действовал договор о взаимопомощи, о взаимопроникновении. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение известный украинский журналист и бизнесмен Дмитрий Гордон высказал в эфире телеканала "Украина 24".
Владимир Путин - фото из открытых источников
Он добавил, не нужно забывать, что до сих пор на территории Украины живет огромное количество людей, которые и сегодня любят Путина. Это реальный факт и от этого никуда не скрыться. С этими людьми ничего нельзя поделать. Они живут среди нас.
Дмитрий Гордон признался, что у него есть ряд друзей, которые открыто говорят, что они любят Путина. Но у нас демократия и каждый в праве говорить то, что считает нужным.
Читайте также на портале "Комментарии" мнение Дмитрия Гордона – власть должна сказать – Саакашвили – балабол или он говорит правду о воровстве 37 млрд долларов.
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