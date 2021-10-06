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Гордон: в Украине 10-20% людей, которые воспитаны на путинской идеологии

Количество агентов влияния США – это капля в море по сравнению с количеством агентов ФСБ

сегодня, 08:18
Автор:

Кравцев Сергей

По сравнению с тем количеством агентов российских спецслужб, которые есть в Украине, количество агентов влияния США – это капля в море. Все дело в том, что до 1991 года Украина была с РФ одним государством. Между СБУ и ФСБ действовал договор о взаимопомощи, о взаимопроникновении. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение известный украинский журналист и бизнесмен Дмитрий Гордон высказал в эфире телеканала "Украина 24".

Гордон: в Украине 10-20% людей, которые воспитаны на путинской идеологии

Владимир Путин - фото из открытых источников

"Что уж говорить, если в Украине совершенно легально последним председателем СБУ был человек с российским паспортом, гражданин России Якименко. У нас два министра обороны Саламатин и Лебедев были тоже гражданами России", – отметил Дмитрий Гордон.

Он добавил, не нужно забывать, что до сих пор на территории Украины живет огромное количество людей, которые и сегодня любят Путина. Это реальный факт и от этого никуда не скрыться. С этими людьми ничего нельзя поделать. Они живут среди нас. 

Дмитрий Гордон признался, что у него есть ряд друзей, которые открыто говорят, что они любят Путина. Но у нас демократия и каждый в праве говорить то, что считает нужным. 

"Главное, любя Путина, не уносить территорию Украины в Россию. Я всегда говорю, хочешь жить в России – езжай, но территорию с собой не забирай. Поэтому в стране 10-20% людей, которые воспитаны на российских ценностях, на путинской идеологии. К тому же, нельзя забывать историю, сколько в свое время россиян переселено было в Украину. Эти люди живут в Украине, но продолжают любить Россию. Это нормально. Главное – не заниматься сепаратизмом", – отметил журналист.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IgSn1Z2rq6E
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