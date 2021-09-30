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Гордон: власть должна сказать – Саакашвили – балабол или он говорит правду о воровстве 37 млрд долларов

Власть до сих пор не отреагировала на заявление Саакашвили о коррупции

сегодня, 07:52
Автор:

Кравцев Сергей

Власть до сих пор не отреагировала на публичное заявление бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили о том, что ежегодно из государственного бюджета Украины воруют 37 миллиардов долларов. При этом пора бы уже дать ответ – правду говорил экс-президент Грузии или нет. Как информирует издание "Комментарии", об этом в эфире программы "Хард с Влащенко" заявил известный украинский журналист и бизнесмен Дмитрий Гордон.

Гордон: власть должна сказать – Саакашвили – балабол или он говорит правду о воровстве 37 млрд долларов

Дмитрий Гордон Фото: Украинская правда

"Власть должна сказать или Михаил Саакашвили балабол и он говорит неправду, просто врёт. Можно даже на него в суд подать. Или же сказать, что да, действительно 37 миллиардов воруют из государственной казны", – отметил Дмитрий Гордон.

Журналист добавил, ему самому пришлось слышать, как президент Владимир Зеленский также заявлял о том, что 300 млрд гривен воруют на таможне. И вот теперь хочется дождаться того момента, когда эти 300 млрд вернутся в экономику Украины. Дмитрий Гордон отметил, что Михаил Саакашвили дважды на его глазах в студии Савика Шустера на ТРК "Украина" заявлял о том, что в год крадётся и государственного бюджета 37 млрд долларов.

"Я сижу в студии Савика Шустера и говорю, что ничего не понимаю. Вот стоит президент Грузии и заявляет, что 37 млрд долларов ежегодно воруют из бюджета Украины, но от власти никакой реакции", – возмутился Гордон. 

По его словам, 37 млрд – это огромные деньги, часть из которых могла бы пойти на ту же самую армию, которая сейчас обороняет Украину от российской агрессии. Ведь ни для кого не секрет, что, если мы хотим себя хорошо чувствовать, мы должны кормить собственную армию, иначе придётся кормить чужую.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=33JY8X83OR4
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