Гоп-стоп Трампа: отжать Украину не получилось, но есть пугающий нюанс с Путиным

Украинской команде переговорщиков удалось нейтрализовать опасный для страны вариант соглашения с США о полезных ископаемых. Теперь документ никого ни к чему не обязывает, став своеобразным "Будапештским меморандумом". Такое мнение 26 февраля выразил украинский инвестиционный банкир Сергей Фурса, передает портал "Комментарии".

Зеленский и его переговорщики переиграли команду Трампа, кажется Фурсе. Коллаж: Комментарии

"Если то, что мы видим в прессе, правда, то благодаря стараниям украинской команды переговорщиков гоп-стоп Трампа с соглашением о недрах таки превратился в Будапештский меморандум. То есть абсолютно пустая бумажка, которая никого ни к чему не обязывает, но позволяет Трампу хвастаться очередной победой", — считает эксперт.

По мнению Фурсы, теперь президенту Украины Владимиру Зеленскому можно смело ехать в Вашингтон.

"Подписывать соглашение, трогать Трампа за коленку, ласкать его эго и слушать о величайшем переговорщике в истории, вспоминая слова сенсея: "Там, где вы учились, я преподавал". Похоже, если бы провели еще один раунд переговоров, Трамп бы еще должен остался", — полагает бизнесмен.

Пока вариант соглашения выглядит неплохо, добавил Фурса. По крайней мере сигнал об инвестировании в Украину будет провозглашен на самом высоком уровне. И бесплатно.

"Спасибо, конечно, всем неравнодушным чиновникам и высокопоставленным лицам, которые призывали закрыть глаза и подписывать, что дают. И реальная благодарность нашим европейским друзьям, которые готовы были поддержать. Единственное, что пугает, – это же Трамп так же с Путиным переговоры ведет, как Украину отжать пытался", — усомнился эксперт в эффективности американского президента.

Как писал портал "Комментарии", украинский президент ранее подчеркивал, что хочет лично заключить с Трампом соглашение по ресурсам Украины, предварительно договорившись с американским коллегой по ряду важных пунктов. 25 февраля в СМИ появилась информация. что Зеленский приедет для этого в Белый дом 28 февраля. Трамп вечером 25 февраля в достаточно пренебрежительном тоне отозвался о визите главы Украинского государства. "Я слышал, что он приезжает в пятницу. Конечно, я не против, если он захочет. И если он захочет подписать его вместе со мной – пожалуйста", – отметил глава Белого дома.

Как писал портал "Комментарии", премьер-министр Денис Шмигаль заявил 26 февраля, что Соединенные Штаты и Украина фактически согласовали окончательный вариант документа, получившего название "Соглашение об установлении правил и условий Инвестиционного фонда восстановления Украины". Также "Комментарии" публиковали полный текст соглашения по ископаемым, который оказался в распоряжении "Европейской правды". Сам Зеленский обратил внимание, что никаких сумм "долга" Украины в первом документе нет.

Нардеп Алексей Гончаренко обратил внимание, что первый документ — рамочный, а настоящее соглашение со всеми параметрами и обязательствами сторон будет подготовлено впоследствии, и его должна будет ратифицировать Верховная Рада. Первое, рамочное соглашение, по словам Гончаренко, подпишет вице-премьер-министр Юлия Свириденко, а не Зеленский.