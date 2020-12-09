Годовщина нормандской встречи: что дал украинцам этот год

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Сергей Медведев
Сегодня, 9 декабря, – годовщина встречи глав государств "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия) в Париже. Почему та встреча не привела к прорыву в урегулировании конфликта на Донбассе и чего ожидать дальше рассказали украинские эксперты.
Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что за год после саммита практически никаких результатов достигнуто не было.
"Обмен пленными (и то не "всех на всех") произошел еще в прошлом году. В этом — уменьшилось количество обстрелов. Но это сугубо формально и больше в одностороннем порядке – со стороны наших военных. К тому же, вызывает вопросы честность и адекватность учета обстрелов со стороны штаба Объединенных сил. Ведь от статистики ОБСЕ эти данный отличаются, как минимум, в 5 раз", – отмечает эксперт.
По мнению Олега Жданова, встречи лидеров нормандского формата в ближайшее время вряд ли состоится. Раз результата нет, то и обсуждать нечего.
"Проблема в том, что каждый видит Минские соглашения по-своему. Россия настаивает на их четком выполнении, а Украина не может выполнить — по ряду причин. Потому очередной год прошел фактически впустую. И перспективы разрешения конфликта – туманны, – подчеркивает Олег Жданов. – Всё будет зависеть от политической позиции руководства Украины. Либо мы продолжаем статус-кво и водим хороводы вокруг порядка выполнения договоренностей — либо заявляем четкую позицию в отношении ситуации, которая сложилась на востоке Украины. Признаем факт вооруженной агрессии со стороны РФ, признаем Россию стороной конфликта. И тогда есть шанс – на изменение переговорной платформы, состава участников и текста соглашения. В данный же момент неопределенная позиция политического руководства нашей страны ведет к тому, что часть Запада считает ситуации на Донбассе гражданской войной в Украине".
Военный эксперт уверен, что дедлайн у Зеленского закончился. Мы не увидели толком ни плана "А", ни плана "Б", ни любого другого внятного плана. И дальнейшее топтание на месте может привести к тому, что соглашения придется выполнять в российской – худшей для Украины – интерпретации.
Сегодня не приходится говорить о возможности новой встречи в нормандском формате в ближайшее время. В этом уверена аналитик Украинского независимого центра политических исследований, представитель Национальной платформы для диалога про мир и безопасную реинтеграцию Юлия Тищенко.
"Переговоры в реализации "Минска", надежды на дополнение содержания переговоров зашли в тупик. За этот год позитивом стало лишь перемирие в течение нескольких месяцев, что уменьшило количество жертв, – отмечает аналитик. – В то же время, российская сторона продвигает и в дальнейшем задачу субъективизации ОРДЛО в переговорах. Продолжается и своеобразная интеграция ОРДЛО в российское пространство, происходит российская паспортизация, ограничены возможности пересечения КПВВ".
Юлия Тищенко подчеркивает, что ОРДЛО для РФ — дорогой ресурс для содержания. Но договоренности в гуманитарной сфере сегодня фактически заморожены из-за политического трека переговоров.
"РФ не комфортно в нормандском формате, ведь там нет ОРДЛО, зато есть Германия и Франция. Традиционные российские предложения политического сорта, которые могут привести к дестабилизации ситуации в Украине в случае их безоговорочного воплощения по российским лекалам, там не проходят. Поэтому и остаются пока лишь переговоры в ТКГ, которые также буксуют. Но это лучше, чем прекращение любого переговорного формата", – уверена эксперт.
Как сообщал портал "Комментарии", официальный представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обсуждается перспектива ближайшей встречи четверки лидеров в нормандском формате и состоится она уже "в обозримом будущем".
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