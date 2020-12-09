Годовщина нормандской встречи: что дал украинцам этот год

Сегодня, 9 декабря, – годовщина встречи глав государств "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия) в Париже. Почему та встреча не привела к прорыву в урегулировании конфликта на Донбассе и чего ожидать дальше рассказали украинские эксперты.

"Если результата нет, то и обсуждать нечего"

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что за год после саммита практически никаких результатов достигнуто не было.

"Обмен пленными (и то не "всех на всех") произошел еще в прошлом году. В этом — уменьшилось количество обстрелов. Но это сугубо формально и больше в одностороннем порядке – со стороны наших военных. К тому же, вызывает вопросы честность и адекватность учета обстрелов со стороны штаба Объединенных сил. Ведь от статистики ОБСЕ эти данный отличаются, как минимум, в 5 раз", – отмечает эксперт.

По мнению Олега Жданова, встречи лидеров нормандского формата в ближайшее время вряд ли состоится. Раз результата нет, то и обсуждать нечего.

"Проблема в том, что каждый видит Минские соглашения по-своему. Россия настаивает на их четком выполнении, а Украина не может выполнить — по ряду причин. Потому очередной год прошел фактически впустую. И перспективы разрешения конфликта – туманны, – подчеркивает Олег Жданов. – Всё будет зависеть от политической позиции руководства Украины. Либо мы продолжаем статус-кво и водим хороводы вокруг порядка выполнения договоренностей — либо заявляем четкую позицию в отношении ситуации, которая сложилась на востоке Украины. Признаем факт вооруженной агрессии со стороны РФ, признаем Россию стороной конфликта. И тогда есть шанс – на изменение переговорной платформы, состава участников и текста соглашения. В данный же момент неопределенная позиция политического руководства нашей страны ведет к тому, что часть Запада считает ситуации на Донбассе гражданской войной в Украине".

Военный эксперт уверен, что дедлайн у Зеленского закончился. Мы не увидели толком ни плана "А", ни плана "Б", ни любого другого внятного плана. И дальнейшее топтание на месте может привести к тому, что соглашения придется выполнять в российской – худшей для Украины – интерпретации.

"РФ не комфортно в нормандском формате"

Сегодня не приходится говорить о возможности новой встречи в нормандском формате в ближайшее время. В этом уверена аналитик Украинского независимого центра политических исследований, представитель Национальной платформы для диалога про мир и безопасную реинтеграцию Юлия Тищенко.

"Переговоры в реализации "Минска", надежды на дополнение содержания переговоров зашли в тупик. За этот год позитивом стало лишь перемирие в течение нескольких месяцев, что уменьшило количество жертв, – отмечает аналитик. – В то же время, российская сторона продвигает и в дальнейшем задачу субъективизации ОРДЛО в переговорах. Продолжается и своеобразная интеграция ОРДЛО в российское пространство, происходит российская паспортизация, ограничены возможности пересечения КПВВ".

Юлия Тищенко подчеркивает, что ОРДЛО для РФ — дорогой ресурс для содержания. Но договоренности в гуманитарной сфере сегодня фактически заморожены из-за политического трека переговоров.

"РФ не комфортно в нормандском формате, ведь там нет ОРДЛО, зато есть Германия и Франция. Традиционные российские предложения политического сорта, которые могут привести к дестабилизации ситуации в Украине в случае их безоговорочного воплощения по российским лекалам, там не проходят. Поэтому и остаются пока лишь переговоры в ТКГ, которые также буксуют. Но это лучше, чем прекращение любого переговорного формата", – уверена эксперт.

Как сообщал портал "Комментарии", официальный представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обсуждается перспектива ближайшей встречи четверки лидеров в нормандском формате и состоится она уже "в обозримом будущем".





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!