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Главная Новости Политика внешняя политика У Путина, наконец, обнадежили приближением встречи в нормандском формате
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У Путина, наконец, обнадежили приближением встречи в нормандском формате

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков призвал не загадывать даты наперед

сегодня, 13:55
Автор:

Екатерина Белоброва

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обсуждается перспектива ближайшей встречи четверки лидеров в нормандском формате и она пройдет уже "в обозримом будущем". Об этом передает агентство ТАСС.

У Путина, наконец, обнадежили приближением встречи в нормандском формате

Дмитрий Песков РБК-Украина

"Действительно, нам следует ожидать в обозримом будущем встречу глав государств в нормандском формате. Единственная здесь загвоздка - что считать обозримым будущим", - заявил политик. 

При этом пресс-секретарь Путина подчеркнул, что заранее называть конкретные даты саммита бесполезно и поспешно.

"Нормандский саммит должен пройти ради того, чтобы он привел в конечном итоге к какому-то существенному результату, а не ради того, чтобы встретиться", - заключил Песков. 

Так, он добавил, что для проведения саммита в Берлине нужно зафиксировать выполнение тех договоренностей, которые были достигнуты в Париже.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле не находят оснований для проведения очередной нормандской встречи, поскольку далеко не все договоренности прошлого были выполнены всеми сторонами-участницами. 



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