У Путина, наконец, обнадежили приближением встречи в нормандском формате

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обсуждается перспектива ближайшей встречи четверки лидеров в нормандском формате и она пройдет уже "в обозримом будущем". Об этом передает агентство ТАСС.

Дмитрий Песков РБК-Украина

"Действительно, нам следует ожидать в обозримом будущем встречу глав государств в нормандском формате. Единственная здесь загвоздка - что считать обозримым будущим", - заявил политик.

При этом пресс-секретарь Путина подчеркнул, что заранее называть конкретные даты саммита бесполезно и поспешно.

"Нормандский саммит должен пройти ради того, чтобы он привел в конечном итоге к какому-то существенному результату, а не ради того, чтобы встретиться", - заключил Песков.

Так, он добавил, что для проведения саммита в Берлине нужно зафиксировать выполнение тех договоренностей, которые были достигнуты в Париже.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле не находят оснований для проведения очередной нормандской встречи, поскольку далеко не все договоренности прошлого были выполнены всеми сторонами-участницами.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!