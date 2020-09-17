У Путина, наконец, обнадежили приближением встречи в нормандском формате

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Екатерина Белоброва
Официальный представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обсуждается перспектива ближайшей встречи четверки лидеров в нормандском формате и она пройдет уже "в обозримом будущем". Об этом передает агентство ТАСС.
Дмитрий Песков РБК-Украина
При этом пресс-секретарь Путина подчеркнул, что заранее называть конкретные даты саммита бесполезно и поспешно.
Так, он добавил, что для проведения саммита в Берлине нужно зафиксировать выполнение тех договоренностей, которые были достигнуты в Париже.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле не находят оснований для проведения очередной нормандской встречи, поскольку далеко не все договоренности прошлого были выполнены всеми сторонами-участницами.
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