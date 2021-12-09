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"Глупая идея": Лукашенко отреагировал на строительство стены на границе

По словам Лукашенко, это будет стоить Польше немалых затрат

9 декабря 2021, 23:35
Автор:

Лиля Воробьева
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Глава Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал предстоящее возведение Польшей пограничной стены рядом с белорусской границей. Об этом информирует провластное медиа Пул первого.

"Глупая идея": Лукашенко отреагировал на строительство стены на границе

Александр Лукашенко (фото из открытых источников)

По словам белорусского лидера, это "глупая, нелепая идея", она будет стоить соседке Беларуси немалую сумму из бюджета – один млрд. долларов.

Как отметил глава белорусской республики, что это раньше была победившая демократия. Все говорили, что не может быть раздельных полос и стен на границе. Очевидно, теперь они намерены весь ЕС загородить стеной, высота которой более пяти метров. Что здесь общего с идеологией и демократией? "Глупая, дурацкая идея".

Важно, что руководитель МВД Польши проинформировал о том, чтобы предотвратить миграционный кризис, Польша намерена построить стену высотой более 5 метров на 180-километровой протяженности польско-белорусской границы.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Беларусь никогда не станет Украиной. Глава Беларуси придерживается мнения, что страна идет своим собственным политическим курсом, не имеющим никакого отношения к "демократической Украине". По его словам, белорусские власти предъявляют требование, чтобы их страна произвела у себя такие изменения, как это было в Украине. И стала "демократической, перспективной, развитой" страной, как сейчас Украина. Два дня назад белорусские власти четко отметили, что они никогда не пойдут на это. Потому что они – белорусы и имеют свое мнение на дальнейшее развитие и собственные перспективы. Также во время проведения рабочего заседания в белорусской столице президент упомянул о "беспрецедентном давлении извне", говоря о новых санкциях, которые введены со 2 декабря по инициативе ЕС, Великобритании и США.


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Источник: https://t.me/pul_1/4142
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