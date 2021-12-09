"Глупая идея": Лукашенко отреагировал на строительство стены на границе

Глава Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал предстоящее возведение Польшей пограничной стены рядом с белорусской границей. Об этом информирует провластное медиа Пул первого.

Александр Лукашенко (фото из открытых источников)

По словам белорусского лидера, это "глупая, нелепая идея", она будет стоить соседке Беларуси немалую сумму из бюджета – один млрд. долларов.

Как отметил глава белорусской республики, что это раньше была победившая демократия. Все говорили, что не может быть раздельных полос и стен на границе. Очевидно, теперь они намерены весь ЕС загородить стеной, высота которой более пяти метров. Что здесь общего с идеологией и демократией? "Глупая, дурацкая идея".

Важно, что руководитель МВД Польши проинформировал о том, чтобы предотвратить миграционный кризис, Польша намерена построить стену высотой более 5 метров на 180-километровой протяженности польско-белорусской границы.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Беларусь никогда не станет Украиной. Глава Беларуси придерживается мнения, что страна идет своим собственным политическим курсом, не имеющим никакого отношения к "демократической Украине". По его словам, белорусские власти предъявляют требование, чтобы их страна произвела у себя такие изменения, как это было в Украине. И стала "демократической, перспективной, развитой" страной, как сейчас Украина. Два дня назад белорусские власти четко отметили, что они никогда не пойдут на это. Потому что они – белорусы и имеют свое мнение на дальнейшее развитие и собственные перспективы. Также во время проведения рабочего заседания в белорусской столице президент упомянул о "беспрецедентном давлении извне", говоря о новых санкциях, которые введены со 2 декабря по инициативе ЕС, Великобритании и США.

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