Главой палаты представителей Конгресса США избран противник помощи Украине

Республиканец Майк Джонсон стал спикером палаты представителей США. За него отдали 220 голосов. Он выступает против помощи Украине. Об этом сообщают "Комментарии".

Майк Джонсон

Майк Джонсон представляет штат Луизиана и является сторонником экс-президента Дональда Трампа. В палате представителей он заседает с 2016 года и известен своими консервативными взглядами. Поддержка со стороны Трампа, которая сыграла важную роль в неодобрении конкурента Джонсона по республиканской партии Тома Эммера, не случайна — именно Майк Джонсон возглавлял юридическую защиту Трампа во время импичмента в Палате представителей и просил Верховный суд США отменить результаты президентских выборов 2020 года.

Новоизбранный спикер палаты представителей известен минимальными симпатиями к Украине, так как он голосовал только за получение Украиной ленд-лиза. Но при этом поддерживал все предложения по сокращению помощи Киеву.

Палата представителей была без своего главы з 3 октября, из чего она не могла принимать новые законодательные акты, в том числе о предоставлении помощи Украине. Пока в Конгрессе не был решен этот вопрос, США угрожал шатдаун.

Предшественник Майка Джонсона на этой должности Маккарти лишился своего поста из-за обвинений в сотрудничестве с демократами и "тайной сделке" по помощи Украине.

Палата представителей США — нижняя палата Конгресса США. В ней представлен каждый штат пропорционально численности населения. Количество мест в палате постоянно с 1963 года и составляет 435, это число не установлено Конституцией и может быть изменено законом. Каждый представитель штата занимает своё место в течение двухгодичной каденции и может быть переизбран неограниченное количество раз. Главой палаты является спикер, избираемый её членами. Билли, принятые в палате, также проходят обсуждение в Сенате и визирование президентом, прежде чем станут законом.

Тем временем, РФ готовится использовать новую тактику удара.

По территории России ударили баллистической ракетой.

А Путин сделал новое циничное заявление о ситуации на Ближнем Востоке.