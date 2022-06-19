Глава Мюнхенской конференции жестко отреагировал на угрозы экс-президента РФ

По словам немецкого дипломата и нового главы Мюнхенской конференции по безопасности Кристофера Хойсгена, бывший президент России Дмитрий Медведев – клоун. Об этом сообщает Bild .

Медведев поставил под вопрос существование Украины (фото из открытых источников)

"Медведев сегодня – клоун, извините, что я должен произнести это вслух", – отметил немецкий политик во время международного симпозиума.

Бывший российский президент Медведев, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, начал транслировать сюжеты на своем канале в Telegram, где он запомнился своими резкими выражениями не только в адрес нашей страны.

Недавно, например, экс-президент россии додумался сказать, что через два года "Украина не будет существовать". На это отреагировал офис президента Украины. В частности, Михаил Подоляк сказал об этом российском деятеле дословно: "Маленький человек с большими комплексами".

Как подчеркнул Подоляк, единственной возможностью этого политикана из России обратить на свою персону внимание – остается "брызнуть ядом в сторону Украины или угрожать миру". Он подытожил, что "Украина была, есть и будет. Где будет Дмитрий Медведев через два года – вопрос".

При этом, как отметил в своем сообщении этот печально известный российский политик, он увидел информацию, что Украина по механизму ленд-лиза хочет получить от своих "заокеанских хозяев" СПГ и оплатить поставки со сроком в два года. Ведь когда придет зима, то замерзнет. Но иронически задал риторический вопрос. Там он почему-то подвергает сомнению, что через два года Украина еще будет существовать среди других государств мира.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Медведев назвал смысл войны против Украины .

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