Глава МИД Германии приедет в Украину

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас принял приглашение от украинских коллег посетить Киев 24 августа, когда страна будет отмечать национальный праздник, посвященный Независимости. Об этом сообщает издание "Европейская правда", ссылаясь на пресс-службу МИД Украины.

Как отмечает источник, глава МИД Дмитрий Кулеба, прежде чем пригласить Мааса в Украину, рассказал ему о задержании белорусскими властями двух украинских правозащитников общественной организации "Восток SOS" Евгении Васильевой и Константина Реуцкого. Министры договорились поддерживать связь по этой ситуации.

Также главы внешнеполитических министерств подняли вопрос конфликта на Донбассе.

"Министры согласились, что постоянное прекращение огня в зоне ООС способно создать предпосылки для дальнейшего мирного урегулирования. Стороны обсудили перспективы контактов на уровне министров нормандской четверки и согласились, что такая встреча четырех министров крайне необходима уже в ближайшие месяцы", - указано в сообщении.

Что касается эпидемиологической ситуации в обеих странах, их представители отметили, что поддерживать друг друга в такой непростой период, а потому Маас передаст МИД Украине 17 аппаратов искусственной вентиляции легких. То есть немецкий министр прибудет в важнейший государственный праздник не с пустыми руками.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о мнении политических экспертов, которые проанализировали ближайшие перспективы переговоров Украины с Россией по Донбассу.

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