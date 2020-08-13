Отношения Украины и России: как далее будут проходить переговоры по Донбассу

Согласно недавнему опросу Центра "Социс" и Центра Разумкова, около 60% украинцев считают, что Россия - агрессор, который угрожает существованию Украины как государства. Респонденты убеждены, что от РФ необходимо защищаться и не поддерживать никаких отношений. При этом новый глава Украины в ТКГ Леонид Кравчук выступает на российских телеканалах, считая, что общаться надо со всеми. "Комментарии" узнали у экспертов, кто прав, и почему Украина не может разорвать отношения с Россией.

"Мы до сих пор находимся под информационным российским влиянием"

Неверно ставить знак "vs" между коммуникацией и осознанием вражеской сути путинского режима, считает политолог, глава платформы Единый координационный центр Олег Саакян.

"Консенсус в украинском обществе есть, он создается войной, попыткам РФ дестабилизировать Украину, российской агрессивной пропагандой, которая так или иначе заметна в Украине. Ведь мы до сих пор находимся во многом под информационным российским влиянием. И вся та желчь, что льется со стороны России в адрес Украины, не проходит незаметно для украинского обывателя", – уверен политолог.

Усилили, по его мнению, тенденции осознания экзистенциональной российской угрозы для украинской государственности и события в Беларуси. В частности, роль РФ в этом – по отношению к стране, которая всячески демонстрировала лояльность к России.

Олег Саакян отмечает: "Это рациональное осознание необходимо для выстраивания собственных стратегий. В том числе – общения с россиянами и российской властью".

Ведь, во-первых, подчеркивает политолог, у нас продолжается война, которая должна найти свое разрешение. И которая является производной от глубинного конфликта интересов российской государственности и украинской.

"Так как военные способы находятся в патовой ситуации и лишь изнуряют обе стороны (учитывая множество обстоятельств, ни одна из них добиться всеобъемлющей капитуляции другой) – в какой-то момент война так или иначе завершится. А география (и это – во-вторых) не изменится. И мы всё равно будем граничить с Россией – либо другими государствами на этой территории, которые будут преемниками нынешней РФ. Так что как минимум из этих двух моментов, уж не говоря о социальных, экономических, логистических связях, - холодная и рациональная коммуникация неизбежна", – констатирует Олег Саакян.

"Без России не просто можно прожить, но и нужно"

Ветеран, военный и политический эксперт директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко считает ошибочным "коммуникационный барьер Кравчука" в стиле "мы без РФ – никуда".

"Это - заблуждение. И страны Балтии, и страны бывшего Варшавского договора, показали, что без России не просто можно жить, но и – нужно. И живется при этом очень хорошо", – отмечает эксперт.

Юрий Кочевенко не спорит в том, что диалог - важен. Но не всегда. И не со всеми.

"Когда страна открыто ведет против тебя войну, пытается уничтожить тебя и твое будущее – о какой нормализации отношений можно говорить? – вопрошает эксперт. – Да, больно разрывать связи - экономические, культурные и прочие. Но что остается? Не мы напали. Не мы стараемся поглотить другую страну. Это пытаются сделать с нами. Параллельно стараясь сохранить Украину в российском информационном и культурном пространстве, говоря о важности диалога – и продолжая диверсии".

По мнению Юрия Кочевенко, если бы у нашего высшего военно-политического руководства была политическая воля, были, как говорится, яйца, давно мы бы уже давно разорвали и дипломатические отношения с РФ. Как сделала Грузия после войны 2008 года.

"А так: Украина говорит, что РФ агрессор, но при этом сохраняет с не дипломатические, экономические и другие связи, – говорит эксперт. – И другие страны, помогающие нам, недоумевают – почему они должны быть более проукраинскими, чем сама Украина?"

"Люди с юго-востока Украины едут работать уже не в РФ, а ту же Польшу или Германию"

По мнению эксперта аналитического центра Democracy House Анатолия Октисюка, несмотря на то, что между Украиной и РФ есть определенные торгово-экономические, культурные, гуманитарные связи, они становятся всё слабее.

"Уже началась формироваться тенденция, что всё больше украинцев будут воспринимать Россию не как страну с общими корнями и общей историей, а как чуждое и агрессивное государство, – говорит аналитик. – Война на Донбассе, захват Крыма оставили такой отпечаток на двухсторонних отношениях, который исправить в обозримом будущем будет сложно. Всё будет лишь усугубляться".

Воздействие мягкой силы Запады уже в разы сильнее, чем действия РФ, уверен Анатолий Октисюк.

"Люди с юго-востока едут работать уже не в РФ, как раньше, а в те же Польшу, Германию и так далее. Скорее Украина перейдет на модель отношений с Россией как страны Балтии. Будем больше заходить в культурно-экономическое пространство ЕС, отдаляясь от всё менее привлекательной России", – считает эксперт.

По его словам, надо задавать ключевой вопрос: в чём сейчас привлекательность РФ? В энергоносителях. В родственниках?

"Но энергоносители – это политический инструмент в руках Кремля. Что касается родственников - поколения меняются. Мифологизация меняется. И мы отрываем от общих ценностей, которые раньше нас объединяли, – говорит Анатолий Октисюк. – И именно Россия в этом отрыве сыграла своей агрессией ключевую роль. Как и в том, что мы начали осознавать себя нацией".









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