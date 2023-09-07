Глава европейской дипломатии прибыл в Грузию

Жозеп Боррель приехал в Тбилиси с первым официальным визитом в ранге руководителя внешнеполитического ведомства ЕС. Об этом сообщают "Комментарии".

Жозеп Боррель

Он проводит переговоры с грузинским руководством в момент, когда страна ожидает решения ЕС по вопросу предоставления ей статуса страны-кандидата в члены Евросоюза.

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"Двери открыты, и мы хотим поддержать вас на этом пути, — заявил Боррель вскоре после прибытия в Тбилиси. — Но я также должен сказать, что подача заявки на членство в ЕС — это серьезное обязательство... [Статус кандидата] нужно заслужить, заслужить через серьезные реформы и приверженность ценностям ЕС. Честно говоря, еще предстоит немало работы".

Напомним, что действующее правительство Грузии заняло позицию, которую многие считают пророссийской. Грузия не присоединилась к санкциям против России за ее вторжение в Украину, возобновила авиасообщение с Москвой, также правительство страны избегает делать антироссийские заявления. Многие связывают такую позицию с поражение Грузии в войне 2008 года. Тогда из-за вторжения войск РФ Тбилиси окончательно потерял контроль над Южной Осетией и Абхазией, части которых еще находились под контролем Грузии.

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