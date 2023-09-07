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Первая леди откровенно рассказала, дает ли советы Зеленскому

Елена Зеленская отметила, что она не является политическим советником

7 сентября 2023, 21:25
Автор:
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Лиля Воробьева
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Первая леди Украины Елена Зеленская ответила на вопрос, дает ли свои советы Владимиру Зеленскому. Она сказала, что в их семье принято не говорить о политике.

Первая леди откровенно рассказала, дает ли советы Зеленскому

Елена Зеленская (фото из открытых источников)

"Это совсем неэтично давать советы президенту. Я его жена, а не политический советник. Мы такие вещи, честно говоря, в семье стараемся не обсуждать. Мы можем поговорить на любые темы. Но советов он у меня не спрашивает. А даже если я ее дам, то не уверена, что он ее использует. У нас огромная пропасть между экспертностью моей и его. Я даже не думаю, что я какой-то совет могу ему дать", — объяснила такое свое решение супруга президента, отвечая на вопросы журналиста BBC .


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Но, при этом, Елена Зеленская отметила, что в некоторых ситуациях дает мужчине обычные советы по жизни. Как она утверждает, сейчас они ему не всегда пригодятся, потому что лидер страны занимается войной, для него это – самое главное.

"Что человеческие советы — конечно. Как жена мужу, если он спрашивает, то я ему охотно предоставляю. Но, я думаю, что они не очень ему нужны, честно говоря, сейчас. Он живет войной, борьбой. Я не могу ему посоветовать ничего по поставке военной техники, это понятно. Чем ему еще помочь? Вы видите его интервью, ему нужно оружие. Ему нужно, чтобы нас усиливали", — завершила супруга Зеленского.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Елена Зеленская в День Независимости появилась в необычной вышиванке украинского бренда. 24 августа 2023 года в украинской столице прошли торжественные мероприятия по случаю Праздника Независимости Украины. Жена президента Елена Зеленская была на торжествах одета в изящную вышитую блузку.



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Источник: https://youtu.be/f4K4wR0Wvn0
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