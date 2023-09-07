В ЕС рассказали, будут ли выдавать Украине уклонистов

Австрия не станет выдавать Киеву украинцев призывного возраста, годных к военной службе, заявили в МВД республики. Об этом сообщают "Комментарии".

Австрия - нейтральная страна

"Это было бы массовым посягательством на нашу государственность, мы бы никогда этого не сделали", — заявили в австрийском МВД. Там пообещали, что даже если в Вену поступит официальный запрос на депортацию уклонистов, то его проигнорируют".

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"Это было бы попыткой вмешательства в нашу систему предоставления убежища и в нашу государственность, Австрия не может пойти на это", — сообщили там.

Напомним, что Австрия в ходе Второй мировой войны была оккупирована частично американскими, частично — советскими войсками. Во избежание раздела страны, Австрия, СССР и США избрали нейтральный статус для австрийской республики. Его она придерживалась все годы Холодной войны и остается ему верна и сейчас. Австрия не стала членом НАТО или Организации Варшавского договора как до 1991 года, так и сейчас остается вне Североатлантического альянса.

Как другие нейтральные страны европейского континента — Швейцария, Ирландия, Мальта — Австрия не поставляет оружия ни Украине, ни РФ, стараясь не становиться ни на одну из сторон военного конфликта.

Ранее глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия заявил, что военнообязанных украинцев, которые покинули Украину по поддельным справкам о непригодности к службе, могут экстрадировать домой. Но представитель президента в парламенте Федор Вениславский заверил, что массовой экстрадиции мужчин-уклонистов в Украину из-за рубежа не будет, так как это невозможно из-за сложности юридической процедуры.

По приблизительным оценкам, в странах Европейского Союза могут находится около 600 тысяч украинских уклонистов, скрывающихся от призыва.

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