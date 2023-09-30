Глава европейской дипломатии испортил россиянам праздник

Верховный представитель Евросоюза по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель в субботу, 30 сентября, прибыл в Одессу с неанонсированным визитом, где сделал заявление, которое может испортить настроение россиянам, празднующим сегодня годовщину аннексии украинского Донбасса, частей Херсонщины и Запорожской области. Об этом сообщают "Комментарии".

Жозеп Боррель

В своем заявлении Боррель пообещал Украине дальнейшую поддержку ЕС.

"Сегодня уже год, как некоторые части территории Украины в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях были незаконно аннексированы Россией. Так же, как Крым был аннексирован раньше. Мы как ЕС будем поддерживать Украину в борьбе за восстановление территориальной целостности", — написал он на своей странице в соцсети X.

По словам Борреля, его визит в Одессу призван подтвердить эту поддержку — от военной, экономической до политической и дипломатической.

Напомним, что визит Борреля совпал с празднованием Россией нового праздника, введенного Путиным — "Днем воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской области с Российской Федерацией". Праздник российской аннексии приурочен к годовщине объявления аннексии, которое Путин, российские члены правительства вместе с сепаратистами проводили в Кремле 30 сентября 2022 года.

Тем временем, у Путина сделали новое заявление о войне против Украины. Российский политик Дмитрий Медведев отметился обещаниями в честь вымышленного Путиным праздника – Дня воссоединения новых регионов с Россией.

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