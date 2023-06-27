Глава Белоруси выругал окружение Путина: "Сидели под веником"

Значительная часть окружения Путина во время мятежа Пригожина заняло выжидательную позицию, не став однозначно на сторону Путина. Сегодня они пытаются реабилитироваться в глазах российского диктатора, делая жесткие антипригожинские заявления. Об этом, как сообщают "Комментарии", высказался Лукашенко, который провел успешные переговоры с Пригожиным. Их результатом стал компромисс — мятежники отшли от Москвы, им дали возможность "уйти в Белорусь".

Александр Лукашенко

Частью соглашения о прекращении мятежа стало решение о закрытии уголовного дела по факту мятежа ЧВК "Вагнер".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

- В России, как всегда, появились ура-патриоты, которые начали выть и кричать "Не прекращать уголовные дела!", "Ловить!", "Мочить!", "Сажать!"... Когда разворачивалась эта, как ее назвал президент России, смута в России как-то все под веником сидели. Матвиенко (председатель Совета Федерации — ред.) оказалась мужественной, Володин (председатель Государственной Думы — ред.), патриарх, там пару человек и все... А после драки, руками мы умеем махать! Ох, как умеем! И советовать: мочить, мочить и мочить!"

"Ну есть кого мочить, есть кого сажать, там где это нужно", — заявил Лукашенко, ставший, вероятно, архитектором компромисса между Путиным и Пригожиным и группами влияния, стоящими за ними.

Тем временем, эксперты рассказали, что будет с Пригожиным.

Данилов раскритиковал идеи Запада относительно переговоров Украины с РФ.

А из Москвы в Вашингтон вылетел самолет: Захарова сообщила, кто на борту. Российский специальный самолет вылетел из столицы России в Соединенные Штаты. Такое событие вызвало разные предположения о причинах полета. Представитель МИД РФ Мария Захарова указала, кто находится на борту самолета.