Германия выделит 200 миллионов евро для украинских переселенцев

Немецкое федеральное правительство предоставит Украине 200 млн евро на программы поддержки внутренних переселенцев. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на DW .

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"Большинство нашей новой помощи, 200 миллионов евро, пойдет на программу, проводимую украинским правительством для поддержки внутренне перемещенных лиц", — отметила министерша по экономическому сотрудничеству и развитию ФРГ Свенья Шульце.

Она подчеркнула: деньги будут предназначены для того, чтобы переселенцы в Украине могли продолжать снабжать себя самым необходимым".

В воскресенье Берлин посетит украинский премьер Денис Шмигаль. Он должен встретиться с канцлером Олафом Шольцем и с госпожой Шульце.

"Я буду говорить с премьер-министром Шмыгалем о том, как мы можем продолжать поддерживать украинское правительство в поддержке переселенцев", – сказала Шульце.

Ранее "Комментарии" писали , что в Германии уже практически нет места для беженцев из Украины. По данным издания RND, 12 из 16 федеральных земель в Германии уже не в состоянии принимать людей. Всего с начала полномасштабного российского вторжения в Германию прибыло около 980 тыс. украинских граждан.

Кроме того, мы сообщали , что новым послом Украины в Германии станет Алексей Макеев. Он заменит на этом посту Андрея Мельника, которого президент Владимир Зеленский уволил 9 июля. Кандидатуру Макеева уже согласовал федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер.

Также "Комментарии" писали об изменении внешнеполитического курса немецкого правительства. Если ранее федеральный канцлер Олаф Шольц был готов к компромиссам с россией ради мира в Европе, то теперь занял более четкую позицию в поддержку Украины, в частности, высказался за усиление военной помощи Киеву и за прием нашего государства в ЕС, вместе с Грузией, Молдовой и государствами Западных. Балкан. О "трансформации Шольца" и ее причинах — читайте по ссылке .

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