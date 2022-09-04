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Германия выделит 200 миллионов евро для украинских переселенцев

Немецкое федеральное правительство предоставит Украине 200 млн евро на программы поддержки внутренних переселенцев. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на DW.

сегодня, 11:00
Автор:

Саша Сашнев
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Немецкое федеральное правительство предоставит Украине 200 млн евро на программы поддержки внутренних переселенцев. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на DW .

Германия выделит 200 миллионов евро для украинских переселенцев

Германия Украина

"Большинство нашей новой помощи, 200 миллионов евро, пойдет на программу, проводимую украинским правительством для поддержки внутренне перемещенных лиц", — отметила министерша по экономическому сотрудничеству и развитию ФРГ Свенья Шульце.

Она подчеркнула: деньги будут предназначены для того, чтобы переселенцы в Украине могли продолжать снабжать себя самым необходимым".

В воскресенье Берлин посетит украинский премьер Денис Шмигаль. Он должен встретиться с канцлером Олафом Шольцем и с госпожой Шульце.

"Я буду говорить с премьер-министром Шмыгалем о том, как мы можем продолжать поддерживать украинское правительство в поддержке переселенцев", – сказала Шульце.

Ранее "Комментарии" писали , что в Германии уже практически нет места для беженцев из Украины. По данным издания RND, 12 из 16 федеральных земель в Германии уже не в состоянии принимать людей. Всего с начала полномасштабного российского вторжения в Германию прибыло около 980 тыс. украинских граждан.

Кроме того, мы сообщали , что новым послом Украины в Германии станет Алексей Макеев. Он заменит на этом посту Андрея Мельника, которого президент Владимир Зеленский уволил 9 июля. Кандидатуру Макеева уже согласовал федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер.

Также "Комментарии" писали об изменении внешнеполитического курса немецкого правительства. Если ранее федеральный канцлер Олаф Шольц был готов к компромиссам с россией ради мира в Европе, то теперь занял более четкую позицию в поддержку Украины, в частности, высказался за усиление военной помощи Киеву и за прием нашего государства в ЕС, вместе с Грузией, Молдовой и государствами Западных. Балкан. О "трансформации Шольца" и ее причинах — читайте по ссылке .



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Источник: https://www.dw.com/en/top-stories/s-9097
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