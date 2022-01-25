Германия перед выбором: евродепутаты заверили Украину, что проведут работу с правительством ФРГ

Германии под давлением мирового сообщества все же придется сделать выбор между русскими деньгами и ценностями западного мира. Об этом шла речь во время откровенного разговора с евродепутатами в кулуарах Европарламента. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал нардеп Егор Чернев.

Егор Чернев. Фото: Фейсбук Егора Чернева

"Мои западные коллеги и даже евродепутаты от Германии пообещали, что приложат все усилия, чтобы убедить немецкое правительство прекратить саботаж поставок вооружения Украине и перестать подыгрывать России. В свою очередь, могу вас заверить, что продолжу поднимать этот вопрос на всех площадках, пока наши немецкие друзья не поймут, что торговля принципами и ценностями западного мира – вещи несовместимые", – отметил нардеп.

Политик добавил, есть также приятные новости: Украина имеет большие шансы на самом высоком уровне принять непосредственное участие в Мадридском саммите в июне 2022 года, где будет принята новая Стратегическая концепция НАТО 2030.

"Мы уже передали в штаб-квартиру Североатлантического союза свои пожелания относительно содержания и теперь ждем возможности принять непосредственное участие в разработке Концепции, которая должна превратить НАТО в действенный инструмент противодействия авторитарным режимам и защите демократии в Европе и мире", – отметил Егор Чернев.

Он добавил, особую гордость за Украину и наш народ во время проведения Межпарламентского совета довелось почувствовать, когда и заместитель генсека НАТО Мирча Джоане, и коллеги-депутаты из европейских стран восторгались украинским обществом, которое без паники готовится к обороне и не подвергается провоцированию и запугиванию Кремля.

Читайте также на портале "Комментарии" — закон о переходном периоде отозвали из Рады: эксперты назвали возможные причины и последствия.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!