Германия перед выбором: евродепутаты заверили Украину, что проведут работу с правительством ФРГ

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Кравцев Сергей
Германии под давлением мирового сообщества все же придется сделать выбор между русскими деньгами и ценностями западного мира. Об этом шла речь во время откровенного разговора с евродепутатами в кулуарах Европарламента. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал нардеп Егор Чернев.
Егор Чернев. Фото: Фейсбук Егора Чернева
Политик добавил, есть также приятные новости: Украина имеет большие шансы на самом высоком уровне принять непосредственное участие в Мадридском саммите в июне 2022 года, где будет принята новая Стратегическая концепция НАТО 2030.
Он добавил, особую гордость за Украину и наш народ во время проведения Межпарламентского совета довелось почувствовать, когда и заместитель генсека НАТО Мирча Джоане, и коллеги-депутаты из европейских стран восторгались украинским обществом, которое без паники готовится к обороне и не подвергается провоцированию и запугиванию Кремля.
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