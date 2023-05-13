Германия готовит крупнейший пакет военной помощи для Украины: что в него войдет

Германия готовит крупнейший до сих пор пакет военной помощи Украине на сумму почти в 2,7 млрд евро. В него, как сообщают "Комментарии" войдут БМП Marder, танки Leopard 1, зенитные самоходные установки Gepard, системы ПВО IRIS-T SLM с боеприпасами и другие виды тяжелой техники, заявило в субботу, 13 мая, министерство обороны в Берлине.

Германия поддержит Украину вооружением

По данным издания Der Spiegel, этот пакет был согласован в последние дни в ходе секретных переговоров между министерствами и ведомством федерального канцлера. Акцент сделан на усилении сухопутных войск Украины бронетехникой и повышении эффективности украинской ПВО. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выразил благодарность Берлину в связи с объявленной помощью.

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"Спасибо союзникам. Работаем", — написал он в Telegram.

Пакет, по данным издания, приурочен к вручению президенту Украины Владимиру Зеленскому Международной премии имени Карла Великого в Ахене 14 мая. Не исключено, что Зеленский лично прибудет на церемонию для получения награды, которой в этом году удостоен украинский народ и президент, передает DW.

Новый список немецких вооружений для Украины весьма длинный — Украина получит еще 20 БМП Marder, 30 танков Leopard-1, 18 колесных гаубиц, обещанных еще в конце 2022 года, четыре системы ПВО IRIS-T SLM, 12 пусковых установок IRIS -T SLS и сотни управляемых ракет для этих систем. IRIS-T — одна из самых современных в мире систем ПВО. За последние месяцы две такие системы, уже поставленные Украине, перехватили много российских пакет и беспилотников, отмечает Der Spiegel. По сведениям издания, Германия также окажет Украине помощь в обнаружении позиций противника — Киеву будет передано до 200 разведывательных дронов. Кроме того, Украина получит 100 бронетранспортеров для транспортировки украинских военнослужащих и 100 транспортных средств логистической поддержки.

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