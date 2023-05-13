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Зеленский прибыл в Рим: почему это важно для победы

Глава государства встретится с президентом Италии Серджо Маттареллой, премьер-министром Джорджей Мэлони и Папой Римским Франциском

сегодня, 12:50
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Автор:

Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Рим, где проведет ряд встреч с руководителями государства. Как передает портал "Комментарии", об этом президент сообщил у себя в Telegram. В частности, в столице Италии глава украинского государства встретится с президентом Италии Серджо Маттареллой, премьер-министром Джорджей Мэлони и Папой Римским Франциском. 

Зеленский прибыл в Рим: почему это важно для победы

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

"Важный визит для победы Украины", — написал Владимир Зеленский у себя в соцсети. 


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В то же время, руководитель Офиса президента Андрей Ермак добавил, что украинская делегация вместе с Зеленским прибыла в Рим с целью укрепления коалиции.

Как сообщает британский телеканал Sky News, самолет Зеленского приземлился в аэропорту Чиампино возле Рима. 

Итальянское государственное телевидение сообщило, что в небе над Римом была введена бесполетная зона и стратегически размещена полиция на высоких домах.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские защитники добились некоторых успехов в локальных контратаках к северо-западу от Бахмута. Об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).

Также издание "Комментарии" сообщало – Валерий Залужный объяснил, почему на освобождении оккупированных территорий Украина не должна остановиться.

Ранее "Комментарии" писали – спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй с 15 мая посетит Украину, Польшу, Францию, ФРГ и Россию для обсуждения решения "украинского кризиса" (как в КНР называют войну РФ против Украины). Какие ожидания от этой поездки? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.




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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/6213
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