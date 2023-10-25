logo

BTC/USD

33583.10

ETH/USD

1760.61

LTC/USD

66.31

USD/UAH

37.70

EUR/UAH

40.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Генсек ООН рассказал, чем он "шокирован"
commentss НОВОСТИ Все новости

Генсек ООН рассказал, чем он "шокирован"

Израиль потребовал от Антониу Гутерриша уйти в отставку после его заявления, которое было протрактовано многими, как попытка оправдать нападение ХАМАС

25 октября 2023, 19:43
Автор:
avatar

Константин Куликов
Поделитесь публикацией:

Генсек ООН Антониу Гутерриш опроверг приписываемые ему симпатии к террористам ХАМАС. Об этом, как сообщают "Комментарии", он заявил на пресс-конференции, сообщают "Комментарии".

Генсек ООН рассказал, чем он "шокирован"

Антониу Гутерриш

"Я шокирован искажениями моего вчерашнего заявления в Совете безопасности, как будто я оправдываю акты террора ХАМАСа. Это ложь. Я четко заявил, что я осуждаю ужасающие террористические акты ХАМАС, совершенные 7 октября в Израиле. Ничто не может оправдать убийства, похищения, пытки. Действительно, я говорил о страданиях палестинского народа. При этом я говорил, что страдания палестинцев не могут оправдать действия ХАМАСа", – заявил Гутерриш.


Напомним, что в ходе дебатов в Совете безопасности ООН Антониу Гутерриш осудил, как жестокости ХАМАС, так и ответные действия Израиля, которые приводят к гибели палестинцев. При этом он сказал, что нападение хамасовцев произошло "не на пустом месте". Якобы его спровоцировало нежелание Израиля выполнять решения ООН о создании палестинского государства. Дословно генсек Организации объединенных наций заявил следующее:

"Я однозначно осудил страшные и беспрецедентные акты террора, совершенные ХАМАС в Израиле 7 октября. Ничто не может оправдать убийства, нанесение ранений и похищение мирных жителей, а также запуск ракет по гражданским объектам. Важно также понимать, что атаки ХАМАС не произошли на пустом месте. Жители Палестины на протяжении 56 лет жили в удушающей оккупации". 

После этого представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан призвал генсека ООН уйти в отставку.

Тем временем, Кадыров создает новый батальон.

По территории России ударили баллистической ракетой.

А известный футболист приобрел французский клуб.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!