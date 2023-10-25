Генсек ООН рассказал, чем он "шокирован"

Генсек ООН Антониу Гутерриш опроверг приписываемые ему симпатии к террористам ХАМАС. Об этом, как сообщают "Комментарии", он заявил на пресс-конференции, сообщают "Комментарии".



Антониу Гутерриш

"Я шокирован искажениями моего вчерашнего заявления в Совете безопасности, как будто я оправдываю акты террора ХАМАСа. Это ложь. Я четко заявил, что я осуждаю ужасающие террористические акты ХАМАС, совершенные 7 октября в Израиле. Ничто не может оправдать убийства, похищения, пытки. Действительно, я говорил о страданиях палестинского народа. При этом я говорил, что страдания палестинцев не могут оправдать действия ХАМАСа", – заявил Гутерриш.

Напомним, что в ходе дебатов в Совете безопасности ООН Антониу Гутерриш осудил, как жестокости ХАМАС, так и ответные действия Израиля, которые приводят к гибели палестинцев. При этом он сказал, что нападение хамасовцев произошло "не на пустом месте". Якобы его спровоцировало нежелание Израиля выполнять решения ООН о создании палестинского государства. Дословно генсек Организации объединенных наций заявил следующее:

"Я однозначно осудил страшные и беспрецедентные акты террора, совершенные ХАМАС в Израиле 7 октября. Ничто не может оправдать убийства, нанесение ранений и похищение мирных жителей, а также запуск ракет по гражданским объектам. Важно также понимать, что атаки ХАМАС не произошли на пустом месте. Жители Палестины на протяжении 56 лет жили в удушающей оккупации".

После этого представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан призвал генсека ООН уйти в отставку.

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