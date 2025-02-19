Генератор случайных чисел: Трамп назвал новую цифру американских "расходов" на войну в Украине

Президент США Дональд Трамп взял с потолка и опубликовал в своей соцсети Truth Social новую цифру расходов США на войну в Украине. При этом он полностью игнорирует реальность и аргументы украинской стороны. Американский лидер утверждает, что США потратили на поддержку Украины 350 миллиардов долларов, в то время как Европа, по его словам, 150 миллиардов, передает портал "Комментарии".

Дональду Трампу все равно, что написано на сайте Пентагона и что говорит Зеленский: он гнет свою линию. Фото: Всемирный экономический форум / Flickr

Трамп заявил, что Европа якобы потратила на поддержку Украины на 200 миллиардов меньше, чем Штаты. Он также написал, что президент Украины Владимир Зеленский якобы признает, что половина этих денег "пропала". Трамп снова намекнул, что глава Украины якобы заинтересован в продолжении войны, так как хочет, чтобы финансовый поток продолжался.

"Комментарии" писали, что Украине, по данным президента Украины Владимира Зеленского, вооружения для войны с Россией обошлись в 320 миллиардов долларов. На долю иностранной военной помощи приходится 200 миллиардов (это ЕС и США), 120 миллиардов потратила сама Украина. При этом США предоставили всего 67 млрд военной помощи с начала полномасштабного вторжения, сообщил украинский лидер.

"Комментарии" обращают внимание, что по данным Пентагона, по состоянию на 30 декабря 2024 года США выделили Украине более $66 млрд на помощь в сфере безопасности с начала работы администрации Байдена, включая примерно $65,4 млрд с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России 24 февраля 2022 года. После этого в январе 2025 года было выделено два новых пакета помощи, которые незначительно увеличили эту сумму.

Читайте также на "Комментариях" — озвученные президентом США Дональдом Трампом 500 млрд долларов, которые Украина якобы должна компенсировать США за оказанную помощь — это "несерьезный разговор". Об этом 19 февраля пишет портал "Комментарии" со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Украинский лидер заметил, что США предоставили оружия на 67 млрд долларов за три года.

"Всего США отдельно дали нам около 67 млрд — то что мы получили оружием. И мы получили плюс 31,5 млрд — это финансовая помощь в бюджет", — сказал он.

Президент отметил, что Украине и США следует разобраться с этими данными, ведь цифры американцев не совпадают с украинскими.

"То, что Трамп говорит вернуть $500 млрд ископаемым, — это несерьезный разговор . Хотя еще раз повторяю, мы готовы к серьезному документу", — подытожил Зеленский.