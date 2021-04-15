Генерал заявил, что ВСУ готовы к наступлению на Донбассе

Генерал-лейтенант и народный депутат от "Европейской солидарности" Михаил Забродский заявил, что Вооруженные силы Украины готовы идти в наступление на Донбассе, если буде полная поддержка со стороны украинского народа. Об этом он сообщил в интервью изданию "Обозреватель".

ВСУ

По его словам, если не будет другого пути для возвращения временно оккупированных территорий Донбасса, кроме силового, то необходимо готовить общественное мнение к такому варианту. Он отметил, что сейчас другие угрозы и другой уровень потерь, к чем тоже необходимо готовиться.

Забродский заявил, что украинская армия готова идти вперед и наступать, однако при условии полной поддержки со стороны общества и единства все страны. Также он отметил, что необходима готовность резервов и обеспечение надлежащего обеспечения ресурсами.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником в переговорах, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину. Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма Россией в марте 2014 года после проведения незаконного "референдума". В последние две недели Россия массово стягивает войска к границам Украины и угрожает нашей стране большой войной.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Арестович планирует стать президентом Украины.

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