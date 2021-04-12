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Генерал рассказал, какие украинские города хочет захватить Путин

Генерал ВСУ Сергей Кривонос назвал украинские города, которые хочет захватить Россия

сегодня, 11:25
Автор:

Гриниченко Дима

Генерал Вооруженных сил Украины и бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос назвал украинские города, которые хочет захватить Россия. Об этом он сообщил в эфире "24 канала".

Генерал рассказал, какие украинские города хочет захватить Путин

Владимир Путин

По его словам, есть список украинских городов, которые являются критически важными для России. Генерал отметил, что в случае масштабной военной агрессии со стороны России Кремль сделает акцент на захвате Одессы, Харькова, Николаева, Мариуполя, Мелитополя и Запорожья. 

Он объяснил это тем, что в этих городах есть аэродромы, которые можно будет использовать для того, чтобы переправлять технику для дальнейших наступлений. Именно в этом состоит интерес России. Также Сергей Кривонос заявил, что в случае, если россияне захотят отвлечь украинскую армию на Донбассе, то под ударом могут оказаться Черниговская, Харьковская и Сумская области. 

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Россия свое участие в конфликте отрицает, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину. Войне на Донбассе предшествовала незаконная оккупация Крыма Россией в марте 2014 года. Тогда был проведен "референдум", который не признала Украина и международное сообщество. Через несколько дней после этого президент России Владимир Путин вопреки всем нормам международного права подписал указ о "присоединении" Крыма к территории РФ.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Кравчук назвал причину активизации России на Донбассе.

Читайте также про условие для силового освобождения Донбасса. 


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UrOeABMuItw&feature=emb_logo
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comments

Обусуждения

иван

сегодня, 10:41

"в случае масштабной военной агрессии со стороны России", побратимы засверкают пятками в районе львова )))

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