Генерал рассказал, через кого Украина может повлиять на Путина

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Таисия Ерохина
Украине выгодно,
чтобы на встрече президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина поднимался
украинский вопрос. Об этом заявил генерал армии Украины, экс-глава Внешней
разведки Украины Николай Маломуж изданию
"Комментарии".
В. Путин. Фото из открытых источников
По его мнению, тезис,
что без Украины нельзя говорить об Украине, в данном случае, не работает. Эксперт
убежден, что в этом смысле важно готовить свою модель выхода из конфликта. И
мотивацию, которая была бы интересна США, Евросоюзу.
Генерал напомнил,
что до гипотетической встречи с Путиным у Байдена будут уже согласованные
саммиты "Большой семерки" и стран НАТО. Потому, добавляет он, нам
следует выработать совместный механизм влияния на РФ. Не просто не потеряться
на фоне других тем, которые будут обсуждаться (а их будет много), но — стать
темой глобально интересной.
Но для этого,
отмечает он, должны работать профессионалы высокого класса, которые знают
предмет, имеют контакты с американской администрацией, понимают американский,
британский, европейский, российский векторы. И какие аргументы могут быть важны
для того же Байдена, для того же Путина, чтобы он пошел на уступки.
Напомним, у
Путина сказали, о чем глава РФ не станет говорить на встрече с Зеленским.
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