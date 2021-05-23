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Генерал рассказал, через кого Украина может повлиять на Путина

Генерал назвал шаги, которые должна предпринять Украина накануне встречи Байдена и Путина

23 мая 2021, 23:55
Автор:

Таисия Ерохина

Украине выгодно, чтобы на встрече президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина поднимался украинский вопрос. Об этом заявил генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж изданию "Комментарии".

Генерал рассказал, через кого Украина может повлиять на Путина

В. Путин. Фото из открытых источников

По его мнению, тезис, что без Украины нельзя говорить об Украине, в данном случае, не работает. Эксперт убежден, что в этом смысле важно готовить свою модель выхода из конфликта. И мотивацию, которая была бы интересна США, Евросоюзу.

"Какие резоны, какие общие интересы объединяют нас? Какова наша оценку действий РФ, что мы предлагаем задействовать? Важно представить сценарии от Украины – поэтапные. Согласовать интересы США и Украины, европейских и прочих партнеров", — рассказал Маломуж.

Генерал напомнил, что до гипотетической встречи с Путиным у Байдена будут уже согласованные саммиты "Большой семерки" и стран НАТО. Потому, добавляет он, нам следует выработать совместный механизм влияния на РФ. Не просто не потеряться на фоне других тем, которые будут обсуждаться (а их будет много), но — стать темой глобально интересной.

"Было бы правильно представить свою дорожную карту по Донбассу, свой план действий. Неофициально довести их до Байдена. И тогда его встреча с Путиным это уже не будет – об Украине без Украины", — заявил эксперт.

Но для этого, отмечает он, должны работать профессионалы высокого класса, которые знают предмет, имеют контакты с американской администрацией, понимают американский, британский, европейский, российский векторы. И какие аргументы могут быть важны для того же Байдена, для того же Путина, чтобы он пошел на уступки.

"Сейчас Кремль не идет на реформирование Минских соглашений. Но если его поставить в положение, когда сложно будет отказаться, — возможно всё. Важно теперь создать такое положение и подключить в реализации замысла максимальное количество наших зарубежных союзников", — резюмировал Маломуж.

Напомним, у Путина сказали, о чем глава РФ не станет говорить на встрече с Зеленским.


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Источник: Комментарии
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