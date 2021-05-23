Генерал рассказал, через кого Украина может повлиять на Путина

Украине выгодно, чтобы на встрече президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина поднимался украинский вопрос. Об этом заявил генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж изданию "Комментарии".

В. Путин. Фото из открытых источников

По его мнению, тезис, что без Украины нельзя говорить об Украине, в данном случае, не работает. Эксперт убежден, что в этом смысле важно готовить свою модель выхода из конфликта. И мотивацию, которая была бы интересна США, Евросоюзу.

"Какие резоны, какие общие интересы объединяют нас? Какова наша оценку действий РФ, что мы предлагаем задействовать? Важно представить сценарии от Украины – поэтапные. Согласовать интересы США и Украины, европейских и прочих партнеров", — рассказал Маломуж.

Генерал напомнил, что до гипотетической встречи с Путиным у Байдена будут уже согласованные саммиты "Большой семерки" и стран НАТО. Потому, добавляет он, нам следует выработать совместный механизм влияния на РФ. Не просто не потеряться на фоне других тем, которые будут обсуждаться (а их будет много), но — стать темой глобально интересной.

"Было бы правильно представить свою дорожную карту по Донбассу, свой план действий. Неофициально довести их до Байдена. И тогда его встреча с Путиным это уже не будет – об Украине без Украины", — заявил эксперт.

Но для этого, отмечает он, должны работать профессионалы высокого класса, которые знают предмет, имеют контакты с американской администрацией, понимают американский, британский, европейский, российский векторы. И какие аргументы могут быть важны для того же Байдена, для того же Путина, чтобы он пошел на уступки.

"Сейчас Кремль не идет на реформирование Минских соглашений. Но если его поставить в положение, когда сложно будет отказаться, — возможно всё. Важно теперь создать такое положение и подключить в реализации замысла максимальное количество наших зарубежных союзников", — резюмировал Маломуж.

Напомним, у Путина сказали, о чем глава РФ не станет говорить на встрече с Зеленским.

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