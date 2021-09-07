Газпром отказался бронировать допмощности: чем может ответить Украина и США

BTC/USD
46787.94
ETH/USD
3407.84
LTC/USD
177.02
USD/UAH
26.82
EUR/UAH
32.00
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
Газпром не забронировал на сентябрь дополнительные транзитные мощности, что приведет к уменьшению транзита в ЕС, таким образом "грубо намекая", что увеличение поставок в Евросоюз возможно только по "Северному потоку-2". Об этом пишет глава "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон. Разве это не использование СП-2 как оружия, да еще и накануне начала отопительного сезона?
Северный поток -2 (фото из открытых источников)
Чем могут (должны) ответить Украина, США, ЕС? Эксперты
постарались ответить на вопросы изданию "Комментарии-Украина".
Политический и экономический эксперт Growford Institute
Валерий Клочок считает, что в условиях перманентного роста цен на природный газ
на европейском рынке вполне "логичными" выглядят действия Газпрома,
направленные на дальнейшее повышение тарифа.
По его словам, причин для уменьшения поставок найти можно
немало: взрыв и пожар на заводе Газпрома в Новом Уренгое, судебный проигрыш
оператора Газпрома Nord Stream 2 AG, согласно которому, вероятно, придется
продать газопровод Северный поток-2, чтобы привести его в соответствие с
Газовой директивой Евросоюза и обойти 50-процентное ограничение по мощности.
"В конце концов, дополнительным аргументом может быть и
давление на власть Киева с целью выполнения Минских соглашений-2 или снятия
санкций с РФ из-за аннексии Крыма и содействия сепаратистам на востоке Украины,
– подчеркивает Валерий Клочок. – Об отдельных причинах, как тот же взрыв на
заводе, Россия говорить вслух, о других — в кулуарах, но суть одна и та же.
Поэтому нынешние действия РФ и Газпрома можно расценивать как шантаж".
Но для официальной позиции Европы, США и даже для Украины всё
вышеприведенное не может стать формальным аргументом, считает эксперт.
"Россия будет всё отрицать и переводить в юридическую или
торговую плоскость, – поясняет он. – А потому даже формальных оснований для
ужесточения санкций в условиях имеющегося официального согласия на завершение
строительства Северного потока-2 ни одна из стран не имеет. Россия обыгрывает
на данном этапе (в условиях роста цены на газ на европейском рынке) свои
конкурентов и партнеров. Ничего личного — просто бизнес".
Валерий Клочок считает, что на руку России в возможности
больше заработать за счет продажи газа в дальнее зарубежье, как это ни странно,
сыграла и пандемия.
"Неконтролируемая эмиссия прошлого года, постепенное восстановление мировой экономики, новые тенденции на сырьевом рынке — всё это будет способствовать быстрому накоплению капитала газодобывающими кампаниями по всему миру. И Газпром здесь не исключение, – прогнозирует эксперт. – И не забывайте, что доля российского газа на рынке Европы составляет почти 40%".
Политолог, глава платформы Единый координационный центр Олег
Саакян акцентирует, что Россия своими последними действиями решает для себя
несколько задач.
"Первая – давление на Европу с целью скорейшего запуска СП-2.
Ведь достроить этот газопровод лишь часть ребуса. А дальше – сертификация,
оперирование им, контрактирование. Так что, когда заканчивается одна история,
начинает другая, к которой РФ подошла не в лучшей форме, достаточно
потрепанной. И СП-2 становится, фактически, пирровой победой. И под вопросом –
станет ли вообще победой в результате", – поясняет политолог.
Вот Россия и создает дефицит газа на европейском рынке, в том
чисел путем уменьшения транзита через Украину, отмечает он.
"Более того, в последнее время Россия начала выполнять свои
обязательства по поставкам газа европейским странам – путем поднятия его из
газохранилищ ЕС, которые используются Газпромом. Таким образом создавая
отложенный спрос на газ напряженный период – отопительный. И это вызывает
серьезную обеспокоенность", – подчеркивает Олег Саакян.
По его словам, создавая искусственный дефицит и ажиотаж на
рынке газа, Россия решает еще одну задачу – она искусственно поднимает
региональные цены на данный вид топлива.
"Привет любителям рассказывать о рыночной цене на газ.
Сегодня он в Европе стоит несоизмеримо больше, нежели на Американском
континенте или на Ближнем Востоке, – говорит эксперт. – В итоге Россия являет
основным выгодополучателем искусственного поднятия цен на газ. Тем самым
частично компенсирует серьезные бюджетные потери, которые терпит после начала
крымской авантюры и российско-украинской войны В отличие от Украины, которая
выходит на довоенный уровень ВВП, а экономически по ряду показателей уже
обгоняет 2013 год, то Россия не компенсировала еще даже половины собственного
падения 2014 года. И в среднесрочной перспективе этого даже не намечается".
Вряд ли в создавшейся ситуации стоит рассчитывать на то, что
США приструнят Россию.
"Администрация республиканца Трампа была кровно – и
политически, и экономически – заинтересована в поставках сжиженного
американского газа на европейский континент. Ведь электоральное ядро Трамп
находится в Техасе. А в ситуации с офисом демократа Байдена всё диаметрально
противоположно. Данные регионы для них не являются их электорально, а
размещенные там бизнесы не являются их спонсорами. Понятно, что быстрой и
эффективной реакции по замещению России на рынке Европы со стороны США ожидать
не приходит. И Россия пользуется этим временным окном", – поясняет Олег Саакян.
Он уверен, что в данной ситуации Украина важно вместе с
европейскими партнерами, прежде всего, со странами которые и без того
достаточно последовательны и прямолинейны в понимании российской угрозы,
использовать манипуляции РФ на газовом рынке как аргумент для усиления давления
на нее. И доказательство того, что СП-2 нельзя запускать.
"Ведь фактически сейчас Россия ведет газовую войну против ЕС. И шантажирует уже не столько Украину, сколько всю энергетическую безопасность Европы", – резюмирует эксперт.
Напомним, российский проект "Северный поток-2" готов к старту уже через несколько дней. Ждать никто не будет. Как только газопровод будет достроен, он сразу же будет введен в эксплуатацию. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости