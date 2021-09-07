Газпром отказался бронировать допмощности: чем может ответить Украина и США

Газпром не забронировал на сентябрь дополнительные транзитные мощности, что приведет к уменьшению транзита в ЕС, таким образом "грубо намекая", что увеличение поставок в Евросоюз возможно только по "Северному потоку-2". Об этом пишет глава "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон. Разве это не использование СП-2 как оружия, да еще и накануне начала отопительного сезона?

Северный поток -2 (фото из открытых источников)

Чем могут (должны) ответить Украина, США, ЕС? Эксперты постарались ответить на вопросы изданию "Комментарии-Украина".

Политический и экономический эксперт Growford Institute Валерий Клочок считает, что в условиях перманентного роста цен на природный газ на европейском рынке вполне "логичными" выглядят действия Газпрома, направленные на дальнейшее повышение тарифа.

"С прагматической точки зрения действия РФ вполне оправданы — по-другому они и не будут совершать, понимая возможность продавать газ дороже через месяц-два, а не сейчас. Учтем, что в целом тенденции мирового энергетического рынка после пандемии и довольно холодной прошлой зимой имеют все показатели и предпосылки для увеличения цены на природный газ не только в Европе", – отмечает эксперт.

По его словам, причин для уменьшения поставок найти можно немало: взрыв и пожар на заводе Газпрома в Новом Уренгое, судебный проигрыш оператора Газпрома Nord Stream 2 AG, согласно которому, вероятно, придется продать газопровод Северный поток-2, чтобы привести его в соответствие с Газовой директивой Евросоюза и обойти 50-процентное ограничение по мощности.

"В конце концов, дополнительным аргументом может быть и давление на власть Киева с целью выполнения Минских соглашений-2 или снятия санкций с РФ из-за аннексии Крыма и содействия сепаратистам на востоке Украины, – подчеркивает Валерий Клочок. – Об отдельных причинах, как тот же взрыв на заводе, Россия говорить вслух, о других — в кулуарах, но суть одна и та же. Поэтому нынешние действия РФ и Газпрома можно расценивать как шантаж".

Но для официальной позиции Европы, США и даже для Украины всё вышеприведенное не может стать формальным аргументом, считает эксперт.

"Россия будет всё отрицать и переводить в юридическую или торговую плоскость, – поясняет он. – А потому даже формальных оснований для ужесточения санкций в условиях имеющегося официального согласия на завершение строительства Северного потока-2 ни одна из стран не имеет. Россия обыгрывает на данном этапе (в условиях роста цены на газ на европейском рынке) свои конкурентов и партнеров. Ничего личного — просто бизнес".

Валерий Клочок считает, что на руку России в возможности больше заработать за счет продажи газа в дальнее зарубежье, как это ни странно, сыграла и пандемия.

"Неконтролируемая эмиссия прошлого года, постепенное восстановление мировой экономики, новые тенденции на сырьевом рынке — всё это будет способствовать быстрому накоплению капитала газодобывающими кампаниями по всему миру. И Газпром здесь не исключение, – прогнозирует эксперт. – И не забывайте, что доля российского газа на рынке Европы составляет почти 40%".

Политолог, глава платформы Единый координационный центр Олег Саакян акцентирует, что Россия своими последними действиями решает для себя несколько задач.

"Первая – давление на Европу с целью скорейшего запуска СП-2. Ведь достроить этот газопровод лишь часть ребуса. А дальше – сертификация, оперирование им, контрактирование. Так что, когда заканчивается одна история, начинает другая, к которой РФ подошла не в лучшей форме, достаточно потрепанной. И СП-2 становится, фактически, пирровой победой. И под вопросом – станет ли вообще победой в результате", – поясняет политолог.

Вот Россия и создает дефицит газа на европейском рынке, в том чисел путем уменьшения транзита через Украину, отмечает он.

"Более того, в последнее время Россия начала выполнять свои обязательства по поставкам газа европейским странам – путем поднятия его из газохранилищ ЕС, которые используются Газпромом. Таким образом создавая отложенный спрос на газ напряженный период – отопительный. И это вызывает серьезную обеспокоенность", – подчеркивает Олег Саакян.

По его словам, создавая искусственный дефицит и ажиотаж на рынке газа, Россия решает еще одну задачу – она искусственно поднимает региональные цены на данный вид топлива.

"Привет любителям рассказывать о рыночной цене на газ. Сегодня он в Европе стоит несоизмеримо больше, нежели на Американском континенте или на Ближнем Востоке, – говорит эксперт. – В итоге Россия являет основным выгодополучателем искусственного поднятия цен на газ. Тем самым частично компенсирует серьезные бюджетные потери, которые терпит после начала крымской авантюры и российско-украинской войны В отличие от Украины, которая выходит на довоенный уровень ВВП, а экономически по ряду показателей уже обгоняет 2013 год, то Россия не компенсировала еще даже половины собственного падения 2014 года. И в среднесрочной перспективе этого даже не намечается".

Вряд ли в создавшейся ситуации стоит рассчитывать на то, что США приструнят Россию.

"Администрация республиканца Трампа была кровно – и политически, и экономически – заинтересована в поставках сжиженного американского газа на европейский континент. Ведь электоральное ядро Трамп находится в Техасе. А в ситуации с офисом демократа Байдена всё диаметрально противоположно. Данные регионы для них не являются их электорально, а размещенные там бизнесы не являются их спонсорами. Понятно, что быстрой и эффективной реакции по замещению России на рынке Европы со стороны США ожидать не приходит. И Россия пользуется этим временным окном", – поясняет Олег Саакян.

Он уверен, что в данной ситуации Украина важно вместе с европейскими партнерами, прежде всего, со странами которые и без того достаточно последовательны и прямолинейны в понимании российской угрозы, использовать манипуляции РФ на газовом рынке как аргумент для усиления давления на нее. И доказательство того, что СП-2 нельзя запускать.

"Ведь фактически сейчас Россия ведет газовую войну против ЕС. И шантажирует уже не столько Украину, сколько всю энергетическую безопасность Европы", – резюмирует эксперт.

Напомним, российский проект "Северный поток-2" готов к старту уже через несколько дней. Ждать никто не будет. Как только газопровод будет достроен, он сразу же будет введен в эксплуатацию. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

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