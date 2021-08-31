Газовый хаб от Украины и Польши в Европе: к чему приведет строительство

Украинские и польские власти размышляют над возможностью строительства общего газового хаба. В теории работать он должен на территории Восточной и Центральной Европы. Перспективы этой идеи оценил для портала "Комментарии" директор по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины" Максим Билявский.



Украина и Польша хотят построить газовый хаб для Европы. Фото из открытых источников

Создание газового хаба станет возможным после переноса точек приема-передачи природного газа на восточную границу, считает эксперт. Собственно, над этим, по его словам, и работает сейчас команда "Нафтогаза Украины".

"Развертывание хаба в Украине будет иметь экономические и политические последствия. Удастся завершить евроинтеграционные обязательства через полное вовлечение отечественной газотранспортной инфраструктуры в газовый рынок ЕС, а также открыть дополнительные форматы экономического сотрудничества с Турцией и Азербайджаном", — подчеркивает Максим Билявский.





Касательно политических последствий, создание совместного с Польшей хаба позволит создать альтернативу российскому торговому пространству в черноморском регионе, уверяет эксперт.

"Это предоставит Украине дополнительный инструмент влияния на политику Российской Федерации, в частности в вопросах деоккупации Автономной республики Крым и отдельных регионов Донецкой и Луганской областей", — резюмирует Билявский.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что начало осени редко требует от людей быть слишком внимательными к теме отопительного сезона, однако цены на газ уже начали колебаться. Так, по информации национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", в сентябре 2021 года тариф, который предполагает помесячную оплату, немного вырастет. Какую сумму придется платить пользователям, читайте в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, изменится ли ситуация с транзитом российского газа в Европу после того, как истечет срок контракта в конце 2024 года. Что об этом думают наши эксперты, ищите в нашей публикации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!