Газовый хаб от Украины и Польши в Европе: к чему приведет строительство

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Вечканова Елена
Украинские и польские власти размышляют
над возможностью строительства общего газового хаба. В теории работать он
должен на территории Восточной и Центральной Европы. Перспективы этой идеи
оценил для портала "Комментарии" директор по интегрированным коммуникациям НАК
"Нафтогаз Украины" Максим Билявский.
Украина и Польша хотят построить газовый хаб для Европы. Фото из открытых источников
Создание газового хаба станет возможным после
переноса точек приема-передачи природного газа на восточную границу, считает
эксперт. Собственно, над этим, по его словам, и работает сейчас команда "Нафтогаза
Украины".
Касательно политических последствий, создание
совместного с Польшей хаба позволит создать альтернативу российскому торговому
пространству в черноморском регионе, уверяет эксперт.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что начало осени редко требует от людей быть слишком внимательными к теме отопительного сезона, однако цены на газ уже начали колебаться. Так, по информации национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", в сентябре 2021 года тариф, который предполагает помесячную оплату, немного вырастет. Какую сумму придется платить пользователям, читайте в нашем материале.
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