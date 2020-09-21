Фокин готов покинуть состав ТКГ: известна причина

Язык
BTC/USD
10437.19
ETH/USD
340.20
LTC/USD
43.16
USD/UAH
28.33
EUR/UAH
33.45
RUB/UAH
0.38
Екатерина Белоброва
Первый премьер-министр и член Трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе, 87-летний Витольд Фокин, заявил, что готов выйти из международных переговоров уже через месяц. Об этом он сообщил в эфире "Украинского радио".
При этом он отметил, что причиной для такого решения послужит вовсе не регулярная критика в соцсетях и медиаресурсах.
Политик добавил, что сложная ситуация на Донбассе требует компромиссов, а не ультиматумов, иначе никакого основательного результата добиться не получится.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о скандальном признании внучки Витольда Фокина, что именно она стала посредником и ключевым звеном, чтобы дедушка занял должность переговорщика и парламентера.
Мария Фокина отметила, что давно знакома с главой Офиса президента Андреем Ермаком, который, как раз, искал кандидата на место в ТКГ.
"Я сама познакомила дедушку с Андреем Ермаком. Это мой друг. Это было наше личное решение, чтобы дедушка начал заниматься этим... Он и не знал, что Андрей Ермак - мой хороший друг детства. И Андрюше как раз тоже была нужна помощь - помочь в ситуации", - в запале проговорилась светская львица.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости