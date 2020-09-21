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Фокин готов покинуть состав ТКГ: известна причина

Экс-премьер и член ТКГ Витольд Фокин устал от того, что его призывы к компромиссам по Донбассу не получают поддержки со стороны власти

сегодня, 16:30
Автор:

Екатерина Белоброва

Первый премьер-министр и член Трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе, 87-летний Витольд Фокин, заявил, что готов выйти из международных переговоров уже через месяц. Об этом он сообщил  в эфире "Украинского радио".

Фокин готов покинуть состав ТКГ: известна причина

При этом он отметил, что причиной для такого решения послужит вовсе не регулярная критика в соцсетях и медиаресурсах. 

"Это меня не сломает. Но я должен получать поддержку власти по заявленным мною решениям, иначе я не понимаю, что мне здесь делать, я буду вынужден выйти из состава", - заключил Фокин.

Политик добавил, что сложная ситуация на Донбассе требует компромиссов, а не ультиматумов, иначе никакого основательного результата добиться не получится.

о сути, если сейчас на протяжении месяца никто не выслушает мои отдельные предложения, то я уже задумываюсь над тем, чтоб уйти. Хотя знаю, что очень много людей будут разочарованы, потому что мне доверяют и ждут от меня позитивных решений", - отметил Фокин, добавив, что готов реализовать свою задумку уже через месяц. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о скандальном признании внучки Витольда Фокина, что именно она стала посредником и ключевым звеном, чтобы дедушка занял должность переговорщика и парламентера

Мария Фокина отметила, что давно знакома с главой Офиса президента Андреем Ермаком, который, как раз, искал кандидата на место в ТКГ.

"Я сама познакомила дедушку с Андреем Ермаком. Это мой друг. Это было наше личное решение, чтобы дедушка начал заниматься этим... Он и не знал, что Андрей Ермак - мой хороший друг детства. И Андрюше как раз тоже была нужна помощь - помочь в ситуации", - в запале проговорилась светская львица.


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