Фактически капитуляция: член ТКГ о выполнении вторых Минских соглашений

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Вечканова Елена
Очень многие представители украинского общества не понимают, как должны функционировать "Минские соглашения", над которыми работают представители Трехсторонней контактной группы. Об этом в интервью изданию "Цензор.НЕТ" рассказал член украинской делегации в ТКГ по вопросам Донбасса Сергей Гармаш.
"Минск" не является путем к миру. Фото из открытых источников
Дипломат уверен, что многие украинцы (даже в высших эшелонах власти) считают, что "Минск" — что-то вроде рецепта мира, который легко можно воплотить в жизнь.
В пункте "во-вторых" Сергей Гармаш напоминает, что Комплекс мер в Минских соглашениях принимался после очередного поражения под Дебальцево, под угрозой полномасштабного военного конфликта. Украину, по мнению члена ТКГ, буквально вынудили подписать документ, в котором четко указаны её "обязанности", но нет конкретно обозначенной второй стороны конфликта.
Если украинские власти пойдут на поводу у России и начнут выполнять вторые Минские соглашения в точности — можно прямо говорить о капитуляции Украины, считает Гармаш. При этом политик подчеркивает, что такого пути к миру украинская делегация в ТКГ, да и правительство в целом, не приемлет.
Сергей Гармаш утверждает, что лучшим вариантом будет относиться к "Минским договоренностям", как к инструменту влияния на противника.
В предпосылку к миру "Минские соглашения" могут превратиться лишь в том случае, если РФ официально признает себя стороной конфликта, а не отстраненным наблюдателем. Как поясняет Гармаш, над этим и следует работать.
Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, чего, по мнению Сергея Гармаша, Россия пытается добиться в ОРДЛО.
Также на портале можно узнать, что ожидает Донбасс после многочисленных заявлений росСМИ о якобы полноценной войне с Украиной.
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