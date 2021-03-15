Фактически капитуляция: член ТКГ о выполнении вторых Минских соглашений

Очень многие представители украинского общества не понимают, как должны функционировать "Минские соглашения", над которыми работают представители Трехсторонней контактной группы. Об этом в интервью изданию "Цензор.НЕТ" рассказал член украинской делегации в ТКГ по вопросам Донбасса Сергей Гармаш.

"Минск" не является путем к миру. Фото из открытых источников

Дипломат уверен, что многие украинцы (даже в высших эшелонах власти) считают, что "Минск" — что-то вроде рецепта мира, который легко можно воплотить в жизнь.

"Это абсолютно неправильно! — поясняет Гармаш. — Потому что, во-первых, война – гибридная. Она идет на всей территории Украины, не только на Донбассе, а комплекс мер касается ее военного проявления только в локальном регионе на Востоке страны".

В пункте "во-вторых" Сергей Гармаш напоминает, что Комплекс мер в Минских соглашениях принимался после очередного поражения под Дебальцево, под угрозой полномасштабного военного конфликта. Украину, по мнению члена ТКГ, буквально вынудили подписать документ, в котором четко указаны её "обязанности", но нет конкретно обозначенной второй стороны конфликта.

Если украинские власти пойдут на поводу у России и начнут выполнять вторые Минские соглашения в точности — можно прямо говорить о капитуляции Украины, считает Гармаш. При этом политик подчеркивает, что такого пути к миру украинская делегация в ТКГ, да и правительство в целом, не приемлет.

Сергей Гармаш утверждает, что лучшим вариантом будет относиться к "Минским договоренностям", как к инструменту влияния на противника.

"Нельзя говорить, что Минский процесс не работает, так как действуют санкции, которые к нему привязаны. Вот они заставляют Россию шевелиться, просить Запад об их отмене (как это было с ситуацией по COVID-19). Поэтому "Минск" работает. Вопрос в том, насколько он оправдывает наши ожидания", — подчеркнул представитель украинской делегации.

В предпосылку к миру "Минские соглашения" могут превратиться лишь в том случае, если РФ официально признает себя стороной конфликта, а не отстраненным наблюдателем. Как поясняет Гармаш, над этим и следует работать.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, чего, по мнению Сергея Гармаша, Россия пытается добиться в ОРДЛО.

Также на портале можно узнать, что ожидает Донбасс после многочисленных заявлений росСМИ о якобы полноценной войне с Украиной.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!