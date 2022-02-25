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Евросоюз вводит санкции в отношении Путина и Лаврова: подробности

Санкции Євросоюза направлены против Путина и Лаврова

сегодня, 18:25
Автор:

Лиля Воробьева
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Евросоюз вводит санкции в отношении главы России Владимира Путина и руководителя Министерства иностранных дел страны, ведущего агрессию против Украины, Сергея Лаврова.

Евросоюз вводит санкции в отношении Путина и Лаврова: подробности

Глава немецкого Министерства иностранных дел Анналена Бербок (фото из открытых источников)

Эту новость сообщила в пятницу, 25 февраля глава немецкого Министерства иностранных дел Анналена Бербок. Об этом информирует   CNN.

По словам министра иностранных дел этой страны, вышеупомянутые представители Кремля должны отвечать за то, что на украинской территории гибнут ни в чем невинные люди, за то, что именно таким образом пренебрегают международной системой. Европейцы такие вещи не воспринимают.

Напомним, что сайт "Комментарии" информировал о том, что Зеленский объяснил, почему не вышел на связь с премьером Италии.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему не побеседовал с премьером Италии Марио Драги. Последний пожаловался, что глава государства не вышел на связь во время запланированного разговора. По словам Владимира Зеленского, в это время продолжались тяжелые бои на подступах к Чернигову, Гостомелю и Мелитополю. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Twitter-аккаунт Зеленского.

Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает бороться за своих людей. Ведь сегодня в 10:30 на подступах к Чернигову, Гостомелю и Мелитополю были тяжелые бои. Погибали люди. "В следующий раз я попытаюсь подвинуть график войны, чтобы поговорить с Драги в конкретное время", — заявил Зеленский.
Также "Комментарии" информировали о том, что Лавров заявил, что Кремль готов к переговорам с Киевом, но есть условие. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом. При этом российский дипломат уточнил, что теоретически переговоры могут состояться только после того, как ВСУ перестанут защищать Украину и сложат оружие.

 


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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/ukraine-russia-news-02-25-22/index.html
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