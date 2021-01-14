Европейский суд по правам человека поддержал Украину в деле против РФ

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Вечканова Елена
14 января Европейский суд по правам человека назвал приемлемым иск Украины против России насчет аннексии Крыма. О положительном промежуточном решении высокого суда сообщает министр юстиции Украины Денис Малюська.
Суд в Европе поддержал Украину в крымском вопросе. Фото из открытых источников
По сообщению чиновника, ЕСПЧ собирается перейти к рассмотрению сути дела.
В украинском иске против страны-агрессора указано немало нарушений прав человека. Среди них — право на жизнь, на свободу и личную неприкосновенность, на справедливый суд и тому подобное. Также Россию обвиняют в несоблюдении свободы мысли, совести и религии, дискриминации, ограничении свободы передвижения и многом другом.
Кроме того, Денис Малюська считает, что данное решение суда нанесло мощный юридический удар по мифам о мирном присоединении Крыма, которые РФ сегодня продвигает на всех уровнях.
Свое сообщение в соцсети Малюська дополнил фотографией с другими сотрудниками Минюста — Маргаритой Сокоренко и Иваном Лищиной. Напомним, что последний является уполномоченным по вопросам ЕСПЧ при министерстве.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о важном заявлении МИД о Крыме. По мнению министра Дмитрия Кулебы, наша страна окончательно порвала связи с "русским миром".
Также на портале можно узнать, что будет с поставками пресной воды на оккупированный полуостров. Несмотря на то, что Россия обещает решить эту проблему для крымчан, некоторые из экспертов убеждены в обратном. Так, бывший аналитик Госдепартамента США Пол Гобл считает, что обострение водного кризиса в Крыму вполне может превратиться в экономическую и гуманитарную катастрофу.
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