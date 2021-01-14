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Европейский суд по правам человека поддержал Украину в деле против РФ

Эксперты считают принятое промежуточное решение ЕСПЧ мощным юридическим ударом по России

сегодня, 12:52
Автор:

Вечканова Елена

14 января Европейский суд по правам человека назвал приемлемым иск Украины против России насчет аннексии Крыма. О положительном промежуточном решении высокого суда сообщает министр юстиции Украины Денис Малюська.

Европейский суд по правам человека поддержал Украину в деле против РФ

Суд в Европе поддержал Украину в крымском вопросе. Фото из открытых источников

По сообщению чиновника, ЕСПЧ собирается перейти к рассмотрению сути дела.

В украинском иске против страны-агрессора указано немало нарушений прав человека. Среди них — право на жизнь, на свободу и личную неприкосновенность, на справедливый суд и тому подобное. Также Россию обвиняют в несоблюдении свободы мысли, совести и религии, дискриминации, ограничении свободы передвижения и многом другом.

Малюська убежден, что такое решение Европейского суда по правам человека имеет сразу несколько важных аспектов, среди которых и противодействие гибридной войне.

"Мы шаг за шагом доказываем судебными решениями факты агрессии и преступного поведения Российской Федерации на территории нашего государства. Решения судов — это не политические заявления. [...] Крым остается среди наших приоритетов, мы все помним", — такое сообщение опубликовал министр на личной странице в Facebook.

Кроме того, Денис Малюська считает, что данное решение суда нанесло мощный юридический удар по мифам о мирном присоединении Крыма, которые РФ сегодня продвигает на всех уровнях.

"ЕСПЧ подтвердил, что РФ имела эффективный контроль над Крымом еще с февраля 2014 года, а не с момента так называемого "референдума" — хороший юридический факт, подтвержденный судебным решением, который мы потом кое-кому вспомним", — подчеркнул чиновник.

Свое сообщение в соцсети Малюська дополнил фотографией с другими сотрудниками Минюста — Маргаритой Сокоренко и Иваном Лищиной. Напомним, что последний является уполномоченным по вопросам ЕСПЧ при министерстве.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о важном заявлении МИД о Крыме. По мнению министра Дмитрия Кулебы, наша страна окончательно порвала связи с "русским миром".

Также на портале можно узнать, что будет с поставками пресной воды на оккупированный полуостров. Несмотря на то, что Россия обещает решить эту проблему для крымчан, некоторые из экспертов убеждены в обратном. Так, бывший аналитик Госдепартамента США Пол Гобл считает, что обострение водного кризиса в Крыму вполне может превратиться в экономическую и гуманитарную катастрофу.


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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1334506303596755&id=100011121947008&__cft__[0]=AZWBImShb5QX1jZDGFdyKwyRAmnoDsK1oA6JuTCbAPucgLp0Xdl4BV7jgBhlQb-6s-5oyJL6tIY9sp5ir5-pOaFDGshiQOxA1lRNIK3ah3TD7pz6-95BcAuoJuZzMlYgkVk&__tn__=%2CO%2CP-R
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