В МИД сделали важное заявление о будущем Крыма и Донбасса

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Елизавета Черных
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время интервью немецкому изданию Internationale Politik рассказал об отношениях нашей страны с Российской Федерацией, а также о принципах, которыми Украина руководствуется во время регламентации ситуации на Донбассе и деоккупации Крыма.
ФОТО: Из открытых источников
По словам министра, государство насовсем порвало с "русским миром", и ее совместное будущее со странами Запада неизбежно:
Министр иностранных дел также отметил, что возможность сохранения влияния Кремля на Донбасс в обмен на мир исключается, и правительство Украины не допустит того, чтобы данный регион подчинялся другой Конституции и правовым нормам, кроме как украинским.
Напомним, что ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что глава МИД Украины обратился к Организации Объединенных Наций и подчеркнул необходимость объединить усилия, чтобы преодолеть последствия пандемии коронавируса. Дмитрий Кулеба также предостерег от повторения сценариев, когда некоторые государства пытались использовать глобальный кризис для достижения своих целей.
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