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В МИД сделали важное заявление о будущем Крыма и Донбасса

По словам главы МИД, мирный договор с Российской Федерацией будет достигнут дипломатическими методами

сегодня, 16:06
Автор:

Елизавета Черных

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время интервью немецкому изданию Internationale Politik рассказал об отношениях нашей страны с Российской Федерацией, а также о принципах, которыми Украина руководствуется во время регламентации ситуации на Донбассе и деоккупации Крыма.

В МИД сделали важное заявление о будущем Крыма и Донбасса

ФОТО: Из открытых источников

По словам министра, государство насовсем порвало с "русским миром", и ее совместное будущее со странами Запада неизбежно: 

"Во-первых, Украина никогда не откажется от Крыма или Донбасса. А во-вторых, продолжит свой путь как европейская страна, как часть Запада, потому что ее разрыв с "русским миром" окончательный. Все остальное — вопрос времени и дипломатии", — заявил глава МИД. 

Министр иностранных дел также отметил, что возможность сохранения влияния Кремля на Донбасс в обмен на мир исключается, и правительство Украины не допустит того, чтобы данный регион подчинялся другой Конституции и правовым нормам, кроме как украинским. 

"Мы никогда не позволим региону находиться за пределами украинской конституции и правовой системы — например, проводить выборы в соответствии с другим избирательным законом, чем тот, который применяется ко всей Украине", — подчеркнул Дмитрий Кулеба. 

Напомним, что ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что глава МИД Украины обратился к Организации Объединенных Наций и подчеркнул необходимость объединить усилия, чтобы преодолеть последствия пандемии коронавируса. Дмитрий Кулеба также предостерег от повторения сценариев, когда некоторые государства пытались использовать глобальный кризис для достижения своих целей.


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Источник: https://internationalepolitik.de/de/wir-werden-krim-und-donbass-niemals-aufgeben
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