Это произошло: Лукашенко назвал Украину новой угрозой

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание с силовиками. В ходе совещания "Батька" дал понять, что угрозой для Беларуси Украина стала после того, как официальный Киев начал проводить "антинародный курс" и поддерживать политику конфронтации, забывая об интересах собственного народа. Об этом информируют "Комментарии", цитируя пресс-службу Александра Лукашенко.

Александр Лукашенко. Фото - РБК

Александр Лукашенко отметил, причиной для расширенного совещания силового блока стали те угрозы, которые наблюдаются не только на границе страны, но и за ее пределами. Лукашенко также подчеркнул, что его, как и раньше, беспокоит политика, которую провидит НАТО в западном направлении. Отдельно самопровозглашённый президент попросил силовиков прокомментировать позицию Украины и ситуацию, которая сложилась в соседней стране.

Как всегда, Лукашенко сделал акцент на том, что украинцы – это близкий белорусам народ, вот только украинская власть заняла сегодня "антинародный курс". При этом не важен курс, который выбрал Киев, важно то, что власти Украины исповедуют политику конфронтации и это не может не беспокоить Беларусь, ведь такая политика несет дополнительные угрозы.

По словам Александра Лукашенко, ранее такой угрозы со стороны Украины не существовало и не было повода для беспокойства. Теперь же ситуация кардинально поменялась.

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