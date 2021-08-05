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Это произошло: Лукашенко назвал Украину новой угрозой

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко определился со своим отношением к Украине. Теперь видит в соседней стране угрозу

сегодня, 14:41
Автор:

Кравцев Сергей

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание с силовиками. В ходе совещания "Батька" дал понять, что угрозой для Беларуси Украина стала после того, как официальный Киев начал проводить "антинародный курс" и поддерживать политику конфронтации, забывая об интересах собственного народа. Об этом информируют "Комментарии", цитируя пресс-службу Александра Лукашенко.

Это произошло: Лукашенко назвал Украину новой угрозой

Александр Лукашенко. Фото - РБК

Александр Лукашенко отметил, причиной для расширенного совещания силового блока стали те угрозы, которые наблюдаются не только на границе страны, но и за ее пределами. Лукашенко также подчеркнул, что его, как и раньше, беспокоит политика, которую провидит НАТО в западном направлении. Отдельно самопровозглашённый президент попросил силовиков прокомментировать позицию Украины и ситуацию, которая сложилась в соседней стране.

Как всегда, Лукашенко сделал акцент на том, что украинцы – это близкий белорусам народ, вот только украинская власть заняла сегодня "антинародный курс". При этом не важен курс, который выбрал Киев, важно то, что власти Украины исповедуют политику конфронтации и это не может не беспокоить Беларусь, ведь такая политика несет дополнительные угрозы.

По словам Александра Лукашенко, ранее такой угрозы со стороны Украины не существовало и не было повода для беспокойства. Теперь же ситуация кардинально поменялась.

Читайте также материал портала "Комментарии" о том, как как Лукашенко шантажирует Европейский Союз мигрантами, открывая границы перед нелегалами, заставляя власти Литвы всерьез нервничать и просить помощи других стран ЕС.


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Источник: https://t.me/pul_1/3265
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сегодня, 14:01

Так завжди стається: найбільш відсталі, корумповані, керовані олігархічною хунтою, з безправним суспільством та безкарними чиновниками країни, завжди стають фортецями, навколо яких вороги. Хоч і входять у склад «Червоного поясу зла»: Україна Білорусь Росія КНДР Китай. Зараз почнеться підйом 30-рублевого «патріотизму» та криків про віддану ядерну зброю та гарантії у Будапешті. Хоч самі «патріоти» цю зброю і віддали. Згадали? Про нейтральність, як Швеція, згадали? Хитруни-патріоти весь світ переграли: світ собі буде воювати, а святково одягнені у вишиванки, будуть спокійно вершки збирати. Це вже потім, коли зрозуміли, що ніхто за цих корумпованих та продажних, воювати не буде. В свою чергу, цим корумпованим «патріотам» якось треба пояснити такі втрати, поки вони отримували нові квартири у Києві, звання героїв (як «Наша Ряба» разом з яхтою та мільярдною дотацією), пільги, депутатство, розсаджували на посади кумів та друзів, … . От і «перевзулись» стосовно ядерної зброї – виявилось це хтось винен, а вони «Шпилі соборів розглядали» і «Їх там не було».

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