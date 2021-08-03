Литовско-белорусский кризис: как Лукашенко шантажирует ЕС мигрантами

В последнее время отношения Беларуси и Литвы омрачает миграционный кризис. По информации литовских пограничников, 1 августа по государственную границу со стороны Беларуси пытались пересечь свыше 216 мигрантов, что является рекордом. В Литву повадились нелегальные мигранты из стран Ближнего Востока и Африки, не встречая препятствий со стороны белорусских властей. "Комментарии" разбирались, почему президент Александр Лукашенко превратил свою страну в проходной двор для нелегалов.



Александр Лукашенко. Фото из открытых источников





Причины санкций ЕС





В июне Лукашенко приостановил действие подписанного в 2020 году соглашения о реадмиссии с ЕС в ответ на введение нового пакета санкций против Беларуси. Эта процедура предусматривает обратный прием депортируемых из Европы белорусских граждан или граждан третьих стран, которые какое-то время находились в Беларуси.

Поводом для санкций ЕС стала принудительная посадка в мае 2021 года в аэропорту Минска летевшего из Греции в Литву пассажирского самолета ирландской компании Ryanair и задержание сотрудниками КГБ Беларуси одного из пассажиров – бывшего редактора оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича. Белорусские власти обвиняют Протасевича и основателя Nexta Степана Путило в терроризме, объявили их в международный розыск.

Белорусские власти сделали из Протасевича винтик в своей пропагандистской машине. В начале июня белорусский государственный телеканал ОНТ опубликовал интервью с Протасевичем, в котором опальный журналист нелестно отзывался о лидерах белорусской оппозиции, включая Светлану Тихановскую, признался, что его втянули в политические интриги, а его материалы спровоцировали беспорядки. Он говорил о причастности западных спецслужб к организации антиправительственных протестов, которые в дальнейшем, якобы, хотели распространить на РФ.

Эксперт-международник Владимир Воля считает, что задержание Протасевича – это спланированная операция белорусских спецслужб. Лукашенко нисколько не пугает сложившаяся ситуация в отношениях с Западом. Президент дал понять всему миру, что не остановиться ни перед чем ради сохранения власти, достанет кого угодно и где угодно, кто посмеет мешать ему управлять Беларусью. Новые медиа – мощный инструмент влияния на мнение граждан и потому в качестве цели был выбран именно Протасевич.

Не исключено, что в организации спецоперации принимала участие Россия. Политолог Юрий Романенко допускает, что за каналом Nexta стоит Москва, поскольку это технологически сложный проект, требующий солидного финансирования, которое не собрать с рекламы или пожертвований.

Романенко полагает, что Протасевич и Путило, сами того не подозревая, могли стать пешками Кремля, который провоцирует управляемый хаос в Беларуси. Ведь скандал способствует консервации режима Лукашенко, ухудшению его отношений с Западом и росту зависимости от России, желающей поглотить Беларусь. Политолог считает, что конечной целью РФ является транзит власти в Беларуси от более самостоятельного Лукашенко к более управляемому политику.

Однако в большей степени недовольство Брюсселя вызвано не столько задержанием Протасевича, нарушением прав человека или узурпацией власти в Беларуси, сколько самим фактом принудительной посадки самолета авиакомпании, зарегистрированной в ЕС, путем обмана.

По мнению эксперта в сфере авиации Эльмара Гимуллы, власти Беларуси нарушили Конвенцию о международной гражданской авиации 1944 года (Чикагская конвенция), поскольку у них не было веских оснований для принудительной посадки самолета. Согласно конвенции, страны-участницы дают согласие, что самолеты могут без посадки пересекать их воздушное пространство, за исключением случаев, когда экипаж просят приземлиться. Белорусские диспетчеры сообщили пилотам, что на борту самолета находится бомба, которой в итоге там не оказалось, а палестинская террористическая организация ХАМАС опровергла заявления белорусских властей о своей причастности к его минированию.

Гимулла считает, что нахождение Протасевича на борту не представляло никакой угрозы для жизни экипажа и пассажиров, но белорусские власти фактически организовали угон самолета, нарушив Конвенцию о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 1970 года.

Впрочем, действия властей Беларуси кардинально отличались от действий угонщиков самолетов, которые лично присутствовали на борту и угрожали оружием экипажу и пассажирам. Так действовала пакистанская исламистская группировка "Харакат уль-Муджахидин" в декабре 1999 года при угоне пассажирского самолета компании Indian Airlines в Кандагар или трое чеченцев в марте 2001 года на борту авиалайнера компании "Внуковские авиалинии", потребовавших лететь в Саудовскую Аравию, а затем — в Афганистан.





Удар по экономике Беларуси





В ЕС не смогли проигнорировать дерзкое поведение режима Лукашенко по отношению к европейским гражданам. Брюссель "ударил" новыми санкциями по белорусской экономике, чтобы Лукашенко впредь не повадно было вовлекать европейцев в свои политические интриги. К тому же белорусские власти не выполнили требование председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и не освободили Протасевича.

После начала политического кризиса в Беларуси в августе 2020 года ЕС ввел персональные санкции против отдельных белорусских чиновников, предусматривающие замораживание активов и запрет на поездки, эмбарго на поставку в Беларусь оружия и спецсредств, которые могут использоваться для разгона митингующих. В апреле 2021 года США ввели санкции против девяти белорусских фирм, включая нефтехимические компании "Белнефтехим" и "Нафтан". В ответ на инцидент в минском аэропорту Евросоюз, Великобритания и Украина отменили авиарейсы через воздушное пространство Беларуси. Европа заморозила пакет помощи для Беларуси в размере 3 млрд евро. Однако эти ограничительные меры не изменили линию поведения Лукашенко.

Эксперт-международник Владимир Воля считает, что Александр Лукашенко недооценил негативные последствия ареста Протасевича и ожидал более сдержанной реакции ЕС, а не новых санкций. Новый пакет санкций предусматривает замораживание счетов, имущества ведущих белорусских компаний на территории ЕС. Гражданам и фирмам стран-членов ЕС запрещено переводить деньги на их счета.

Под ограничительные меры попал производитель карьерных самосвалов БЕЛАЗ, производители грузовых автомобилей и автобусов "Минский автомобильный завод", "Минский завод колесных тягачей", компании "Белтехэкспорт", "Дана Холдингз", "Дана Астра", "Главное хозяйственное управление", "Синезис", "АГАТ-электромеханический завод", "140 ремонтный завод", "Сохра", "Бремино групп", "Глобалкастом-менеджмент "ЛОГЕКС", "Новая нефтяная компания". Также ЕС ограничил торговлю нефтепродуктами и калием с Беларусью, что затрагивает интересы Новополоцкого и Мозырьского нефтеперерабатывающих заводов, производителя калийных удобрений "Беларуськалий".

По мнению аналитика Центра анализа европейской политики Кати Глод, важно, чтобы именно ЕС вводил санкции против ключевых белорусских предприятий, а не США, которые не слишком вовлечены в торговлю с Беларусью. ЕС является вторым после России торгово-экономическим партнером Беларуси и инвестировал 400 млн евро в ее экономику в 2019 году. Санкции усугубляют сложное экономическое положение в стране. В первом квартале 2021 года золотовалютные резервы республики сократились на 7,3% (529 млн долл.), а в 2020 году – на 20,5%, или 1,9 млрд долл. Внешний долг Беларуси превышает 40 млрд долл., растет дефицит бюджета.

Как пояснила глава Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова, поскольку внешний долг Беларуси в иностранной валюте, то и погашать его приходится за счет золотовалютных запасов. По ее мнению, резервы также истощаются потому, что белорусы активно скупают иностранную валюту из-за недоверия к белорусскому рублю. По информации главы Исследовательского центра ИПМ Александра Чубрика, политическая неопределенность в Беларуси отпугивает инвесторов.





Месть Лукашенко





Лукашенко открыл границы для нелегалов, чтобы оказать давление на ЕС и заставить его отменить санкции. Минск выбрал тактику шантажа, поскольку нелегальная миграция – это ахиллесова пята ЕС. Европейцы еще долго будут помнить 2015 год, когда более миллиона соискателей политического убежища, в основном из Сирии, Афганистана и Ирака, пересекли границы ЕС. Тогда толпы мусульман заполонили улицы европейских городов, а миграционные службы не справлялись с таким потоком нелегалов, столкнулись с нехваткой мест для их временного размещения. Больше всего нелегалов осело в Италии и Греции. Еврокомиссии пришлось договариваться с властями Турции и стран Северной Африки о создании на их территории лагерей беженцев. ЕС выделил одной Турции 6 млрд евро на содержание беженцев.

Сейчас ситуация в сфере миграционной безопасности в ЕС благоприятнее, чем в 2015 году. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала 2021 года в ЕС нелегально прибыли почти 48,5 тыс. иностранцев. Тем не менее, с января по май случаи незаконного пересечения внешних границ ЕС увеличились на 47% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Нелегалы прибывают через страны Северной Африки, используя испанский анклав Сеуту, Кипр, острова Италии и Греции, государства Балканского полуострова как перевалочный пункт.

Чтобы "насолить" ЕС, Лукашенко открыл новый маршрут нелегальной миграции. Как сообщает Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, выходцы из Ирака летят в Беларусь, а затем их доставляют автобусами на границу с Литвой. C начала года количество задержанных нелегалов в Литве превысило 3 тыс. человек, что для страны с населением менее 3 млн граждан достаточно много. Для сравнения, в 2020 году в Литву нелегально въехал 81 человек.

Не удивительно, почему под ударом оказалась именно Литва. Власти балтийской страны активно поддержали введение санкций против Беларуси и предоставили убежище белорусским оппозиционерам. Например, Протасевич с конца 2020 года проживал в Вильнюсе и вел там оппозиционный телеграмм-канал "Беларусь головного мозга". В Литве проживает кандидат в президенты Беларуси на выборах 2020 года Светлана Тихановская. С другой стороны, Лукашенко выгодна эмиграция белорусских граждан в Литву, чтобы избавиться от критиков его режима. С августа 2020 по январь 2021 года литовцы выдали разрешения на временное проживание для 5,73 тыс. белорусов.

Стараниями белорусских властей Литва станет новой дыркой в бюджете ЕС. До 2027 года в планах ЕС было потратить 16 млрд евро на мероприятия в сфере решения проблем беженцев и охрану границ. Балтийская страна оказалась неподготовленной к такому наплыву нелегалов. В стране даже не хватило запасов колючей проволоки, чтобы построить заграждения на литовско-белорусской границе. Властям страны пришлось нести незапланированные расходы на размещение и питание иностранцев. Постройка двухметрового забора с колючей проволокой по всему периметру границы стоит 41 млн евро. Агентству Европейского союза по безопасности внешних границ (Frontex) пришлось направить 60 сотрудников в помощь литовским пограничникам.

Вряд ли Лукашенко сможет добиться отмены санкций с помощью нелегалов. Литовские власти предлагают распространить санкции на другие секторы белорусской экономики, кроме нефтеперерабатывающей промышленности, машиностроения и производства удобрений. Белорусская оппозиция поддерживает ужесточение санкций ЕС, вплоть до их распространения на банковский сектор республики и введения запрета на инвестиции. От продолжающегося кризиса экономические потери понесут обе стороны.

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