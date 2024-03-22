Есть ли прогресс в вопросе передачи ATACMS Украине: ответ Кулебы

Украина через некоторое время получит от Соединенных Штатов Америки дальнобойные ракеты ATACMS и другое необходимое вооружение. По этому вопросу в переговорах между сторонами есть прогресс. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба. Фото: из открытых источников

Министр выразил уверенность, что будет принято положительное решение о передачи Украине ATACMS. Однако, не стал делать прогнозы, когда это может произойти, призвав подождать.

"Я не сомневаюсь, что новости будут. Надо подождать. Работа продолжается. Украина получит все, что ей нужно", — сказал Дмитрий Кулеба.

По его словам, на фоне продолжающейся широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины Вашингтон хорошо понимает необходимость сил обороны в дальнобойном оружии.

"Это очень сложная и многомерная работа, но со стороны США мы видим очень глубокое понимание потребностей Украины в дальнобойном оружии. Есть продвинутый диалог с ними по этому вопросу... Я говорю об этом с Блинкеном (Ред. – государственный секретарь США Энтони Блинкен), Ермак (Ред. – руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак) с Салливаном (Ред. – советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан), Умеров (Ред. – министр обороны Украины Рустем Умеров) с Остином (Ред. – глава Пентагона Ллойд Остин)", — отметил Кулеба.

Топ-дипломат добавил, что есть прогресс в этом вопросе, и "нужно терпение".

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