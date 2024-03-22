Есть ли прогресс в вопросе передачи ATACMS Украине: ответ Кулебы

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Кравцев Сергей
Украина через некоторое время получит от Соединенных Штатов Америки дальнобойные ракеты ATACMS и другое необходимое вооружение. По этому вопросу в переговорах между сторонами есть прогресс. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Дмитрий Кулеба. Фото: из открытых источников
Министр выразил уверенность, что будет принято положительное решение о передачи Украине ATACMS. Однако, не стал делать прогнозы, когда это может произойти, призвав подождать.
По его словам, на фоне продолжающейся широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины Вашингтон хорошо понимает необходимость сил обороны в дальнобойном оружии.
Топ-дипломат добавил, что есть прогресс в этом вопросе, и "нужно терпение".
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