Зеленский назвал вопрос жизни и смерти для демократического мира

Российский диктатор Владимир Путин должен проиграть в войне против Украины – и это вопрос жизни и смерти для всего демократического мира. Как передает портал "Комментарии", об этом в своем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Глава украинского государства отметил, когда Владимир Путин проиграет, демократический мир "получит хорошую перспективу на поколение вперед".

"Мы должны быть устойчивыми в отношении различных вызовов, мы должны быть дальнобойными, чтобы одолеть Путина, а не находиться в ситуации, когда сомнения относительно прочности Запада помогают этому сумасшедшему", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент также сообщил, что провел встречу с советником президента Соединенных Штатов по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном.

Переговоры с Салливаном президент назвал "содержательным, вполне конкретным разговором".

По словам Зеленского, говорил он с Салливаном об оборонном взаимодействии, о совместных политических результатах, которых должны достичь.

"Я благодарен Америке за поддержку нашего государства и людей, и это жизненно важно, чтобы американское лидерство оставалось крепким в защите международного правопорядка", — подчеркнул украинский президент.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский назвал ключевую ошибку некоторых партнеров: Украине приходится страдать.



