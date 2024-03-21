Зеленский назвал вопрос жизни и смерти для демократического мира

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Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин должен проиграть в войне против Украины – и это вопрос жизни и смерти для всего демократического мира. Как передает портал "Комментарии", об этом в своем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента
Глава украинского государства отметил, когда Владимир Путин проиграет, демократический мир "получит хорошую перспективу на поколение вперед".
Президент также сообщил, что провел встречу с советником президента Соединенных Штатов по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном.
Переговоры с Салливаном президент назвал "содержательным, вполне конкретным разговором".
По словам Зеленского, говорил он с Салливаном об оборонном взаимодействии, о совместных политических результатах, которых должны достичь.
Читайте также на портале "Комментарии" — Джейк Салливан высказал уверенность, что Конгресс США одобрит дополнительную помощь для Украины. Причем, как утверждает Салливан, утвердит Конгресс именно тот законопроект, на котором настаивает Белый дом.
Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский назвал ключевую ошибку некоторых партнеров: Украине приходится страдать.
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