Еще одной войны не переживем: Богдан рассказал о ситуации с укомплектованностью армии

По словами политика, армия укомплектована, фото armyinform

Андрей Богдан во время передачи "В гостях у Гордона" рассказал, какая ситуация с украинской армией и вооружением. По его словам, в ситуации с Россией не видно просвета, а с украинской властью никто не хочет говорить.



Бывший руководитель Офиса президента говорит, что президент уже два года говорит, что хочет прямого контакта с Путиным, но в Кремле не разговаривают с ним.



"Я не вижу просвет, но это не смешно. Они говорят война, война, а у нас неукомплектованность военных частей на фронте 40%, а тыловых — 60%. Нету снарядов и мин, а так боеспособная сильная армия. Там хорошие ребята служат. Я провел много времени на фронте там, где грады приземляются. Это реально страшно. Война — это страшно. Это сотни тысяч трупов будет, это обольется кровью вся страна. Мы еще одной войны не переживем. И никто нас защищать не будет. Надо бы договариваться только же надо за слова свои отвечать. Сказал, значит сделай. Не можешь сделать обьективно, позвони и скажи: "Я не могу". А кто будет договариваться и с кем? Трубку никто не берет, они не могут ни с кем поговорить", — резюмировал Богдан.

Как сообщал портал "Комментарии", нардеп Сергей Рахманин считает, что угрозы наступления России действительно есть. По словам нардепа, у разведчиков есть определенное количество маркеров, по которым они определяют степень угрозы вторжения. Затем они производят консолидированную разведоценку и отправляют информацию главнокомандующему и СНБО. Также он добавил, что президент каждый день получает разведданные о состоянии на границе.

Павел Климкин высказался по поводу того, кто же "победил" во время переговоров между Байденом и Путиным. По его мнению, встреча в Женеве – это была победа Байдена, а эта встреча – это так сказать, ничья.

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