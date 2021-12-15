logo

BTC/USD

48238.82

ETH/USD

3868.09

LTC/USD

151.39

USD/UAH

27.15

EUR/UAH

30.80

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Еще одной войны не переживем: Богдан рассказал о ситуации с укомплектованностью армии
commentss НОВОСТИ Все новости

Еще одной войны не переживем: Богдан рассказал о ситуации с укомплектованностью армии

Андрей Богдан считает, что Украину иностранцы не защитят, а в нашей армии не хватает вооружения

сегодня, 09:45
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

Еще одной войны не переживем: Богдан рассказал о ситуации с укомплектованностью армии

По словами политика, армия укомплектована, фото armyinform

Андрей Богдан во время передачи "В гостях у Гордона" рассказал, какая ситуация с украинской армией и вооружением. По его словам, в ситуации с Россией не видно просвета, а с украинской властью никто не хочет говорить.

Бывший руководитель Офиса президента говорит, что президент уже два года говорит, что хочет прямого контакта с Путиным, но в Кремле не разговаривают с ним.

"Я  не вижу просвет, но это не смешно. Они говорят война, война, а у нас неукомплектованность военных частей на фронте 40%, а тыловых — 60%. Нету снарядов и мин, а так боеспособная сильная армия. Там хорошие ребята служат. Я провел много времени на фронте там, где грады приземляются. Это реально страшно. Война — это страшно. Это сотни тысяч трупов будет, это обольется кровью вся страна. Мы еще одной войны не переживем. И никто нас защищать не будет. Надо бы договариваться только же надо за слова свои отвечать. Сказал, значит сделай. Не можешь сделать обьективно, позвони и скажи: "Я не могу". А кто будет договариваться и с кем? Трубку никто не берет, они не могут ни с кем поговорить", — резюмировал Богдан. 

Как сообщал портал "Комментарии", нардеп Сергей Рахманин считает, что угрозы наступления России действительно есть. По словам нардепа, у разведчиков есть определенное количество маркеров, по которым они определяют степень угрозы вторжения. Затем они производят консолидированную разведоценку и отправляют информацию главнокомандующему и СНБО. Также он добавил, что президент каждый день получает разведданные о состоянии на границе.

Павел Климкин высказался по поводу того, кто же "победил" во время переговоров между Байденом и Путиным. По его мнению, встреча в Женеве – это была победа Байдена, а эта встреча – это так сказать, ничья.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=QBZM_LBT0QM
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!