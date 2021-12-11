Введение военного положения не пройдет безболезненно, - нардеп о подготовке к защите Украины

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Козлова Альбіна
Нардеп считает, что угрозы наступления России есть, фото из открытых источников
Сергей Рахманин народный депутат партии "Голос" в эфире программы "Свобода слова" рассказал, что у разведчиков есть определенное количество маркеров, по которым они определяют степень угрозы вторжения. Затем они производят консолидированную разведоценку и отправляют информацию главнокомандующему и СНБО. Также он добавил, что президент каждый день получает разведданные о состоянии на границе.
По его словам, бюджетные расходы для армии и Минобороны были увеличены всего на 5 млрд грн, эти средства предусмотрены на вооружение. Для примера, 1 млдр грн – это один "Байрактар". Эта сумма меньше той, которую Вооруженные силы просили в середине года. Поэтому, по мнению политика, 28 млрд грн на оборону страны, находящейся в условиях угрозы вторжения, – это ни о чем.
Кроме того, 17 млрд грн попросил выделить на охрану границы Министр внутренних дел Монастырский. Однако в этом году выдадут только 900 млн. грн, эти средства получит Мининфраструктуры через три месяца после принятия решения, а не Государственная пограничная служба.
Государственные органы должны были получить пакеты с алгоритмами действий и готовиться еще тогда, когда появилась первая информация о накоплении сил на границе. Надо было территориальным центрам (бывшим военкоматам) начать готовиться к мобилизации. Военные части должны были провести учения и согласование действий. Закон "Об основах национального сопротивления" вообще заработает только год спустя.
Как сообщал портал "Комментарии", эксперты объяснили, чего действительно хочет Россия от Украины, и это не территория.
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