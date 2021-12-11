logo

BTC/USD

48553.09

ETH/USD

4019.41

LTC/USD

155.17

USD/UAH

27.15

EUR/UAH

30.75

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внутренняя политика Введение военного положения не пройдет безболезненно, - нардеп о подготовке к защите Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Введение военного положения не пройдет безболезненно, - нардеп о подготовке к защите Украины

Нардеп Сергей Рахманин считает, что угрозы наступления России действительно есть

сегодня, 21:24
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

Введение военного положения не пройдет безболезненно, - нардеп о подготовке к защите Украины

Нардеп считает, что угрозы наступления России есть, фото из открытых источников

Сергей Рахманин народный депутат партии "Голос" в эфире программы "Свобода слова" рассказал, что у разведчиков есть определенное количество маркеров, по которым они определяют степень угрозы вторжения. Затем они производят консолидированную разведоценку и отправляют информацию главнокомандующему и СНБО. Также он добавил, что президент каждый день получает разведданные о состоянии на границе.

"Он имел основания готовиться хотя бы к серьезной операции. По имеющимся маркерам можно говорить об угрозе серьезной, пусть и локальной масштабной операции. В то же время оборонный бюджет, который готовили еще до появления информации разведки, никоим образом не корректировался в части безопасности и обороны", – сообщил нардеп.

По его словам, бюджетные расходы для армии и Минобороны были увеличены всего на 5 млрд грн, эти средства предусмотрены на вооружение. Для примера, 1 млдр грн – это один "Байрактар". Эта сумма меньше той, которую Вооруженные силы просили в середине года. Поэтому, по мнению политика, 28 млрд грн на оборону страны, находящейся в условиях угрозы вторжения, – это ни о чем.

Кроме того, 17 млрд грн попросил выделить на охрану границы Министр внутренних дел Монастырский. Однако в этом году выдадут только 900 млн. грн, эти средства получит Мининфраструктуры через три месяца после принятия решения, а не Государственная пограничная служба.

Также нардеп отмечает, что если будет проводиться военная операция, то это требует введения военного положения хотя бы на территории, где будут происходить военные действия. Но, чтобы безболезненно ввести военное положение, к нему нужно готовиться.

Государственные органы должны были получить пакеты с алгоритмами действий и готовиться еще тогда, когда появилась первая информация о накоплении сил на границе. Надо было территориальным центрам (бывшим военкоматам) начать готовиться к мобилизации. Военные части должны были провести учения и согласование действий. Закон "Об основах национального сопротивления" вообще заработает только год спустя.

"Могу долго перечислять, что должно было быть сделано, и чего не сделали. Почему? У меня нет ответа", — пояснил нардеп.

Как сообщал портал "Комментарии", эксперты объяснили, чего действительно хочет Россия от Украины, и это не территория.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IgSn1Z2rq6E
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!