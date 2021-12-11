У нас нет общей стратегии с Западом: к чему Климкин вспомнил сказку о пастушке

Рубрики
МЕНЮ
Козлова Альбіна
В эфире передачи "Свобода слова" бывший министр иностранных дел Павел Климкин высказался по поводу того, кто же "победил" во время переговоров между Байденом и Путиным. По его мнению, встреча в Женеве – это была победа Байдена, а эта встреча – это, так сказать, ничья.
Павел Климкин, фото Facebook
Для понижения уровня напряжения Байден "кинул" Путину две "кости". Во-первых, из закона Штатов о бюджете исключили санкции в отношении "Северного потока-2" и суверенного внешнего долга России. Во-вторых, начались разговоры о безопасности в Европе, и здесь Россия может манипулировать наращиванием войск.
Также Климкин добавил, что от действий Украины в Европе будет зависеть очень многое, государство должно быть на уровне с другими странами, чтобы не принимали решения "через нашу голову". Потому это главный вызов внешней политики.
Петр Порошенко также добавил, что ситуация похожа на то, как в 2015 году, когда Россия выдвинула ультиматум ЕС по поводу последствий соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Тогда после обращения президента к руководству ЕС включили украинскую делегацию в обсуждение и украинские политики отстояли свои позиции. Следовательно, сейчас консультации по безопасности между Россией и США тоже невозможно проводить без участия украинских делегаций.
Как сообщал портал "Комментарии", введение военного положения не пройдет безболезненно, к нему нужно было готовиться с того момента, когда появились данные об угрозе.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости