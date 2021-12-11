У нас нет общей стратегии с Западом: к чему Климкин вспомнил сказку о пастушке

В эфире передачи "Свобода слова" бывший министр иностранных дел Павел Климкин высказался по поводу того, кто же "победил" во время переговоров между Байденом и Путиным. По его мнению, встреча в Женеве – это была победа Байдена, а эта встреча – это, так сказать, ничья.

Павел Климкин, фото Facebook

Для понижения уровня напряжения Байден "кинул" Путину две "кости". Во-первых, из закона Штатов о бюджете исключили санкции в отношении "Северного потока-2" и суверенного внешнего долга России. Во-вторых, начались разговоры о безопасности в Европе, и здесь Россия может манипулировать наращиванием войск.

"Чтобы Путин не захватил Запад на крючок, нам нужно иметь общую стратегию. Но у нас нет общей стратегии с Западом. Байден звонит европейским лидерам до и после переговоров. А где мы в этой истории? Если мы говорим об угрозе четыре месяца и ни чуть-чуть не увеличиваем бюджет на оборону, то кто нам будет верить? Мы сами будем себе верить? Если мы говорим об угрозе четыре месяца и ни чуть-чуть не увеличиваем бюджет на оборону, то кто нам будет верить? Мы сами будем себе верить? Если мы говорим об угрозе, а потом мы едем к Байдену и говорим: "Дайте оружие". Байден говорит: "Окей, а вы сменили что-нибудь в военном бюджете?". Помните сказочку о пастушке? Когда мы говорим: угроза, волки, угроза, а в пятый раз к нам никто не приходит. Это очень серьезная история доверия и уважения к нам. Мы срочно должны эту историю назад отыграть", — говорит экс-министр.

Также Климкин добавил, что от действий Украины в Европе будет зависеть очень многое, государство должно быть на уровне с другими странами, чтобы не принимали решения "через нашу голову". Потому это главный вызов внешней политики.

Петр Порошенко также добавил, что ситуация похожа на то, как в 2015 году, когда Россия выдвинула ультиматум ЕС по поводу последствий соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Тогда после обращения президента к руководству ЕС включили украинскую делегацию в обсуждение и украинские политики отстояли свои позиции. Следовательно, сейчас консультации по безопасности между Россией и США тоже невозможно проводить без участия украинских делегаций.

"Сейчас нужно делать то же самое. С этим президент должен ехать в Брюссель. С этим наша команда будет работать с Вашингтоном. Это будет один из вопросов, которые мы будем обсуждать с американскими партнерами. Каждый день Украина должна занимать активную позицию, иначе мы потеряем союзников", – объяснил политик.

Как сообщал портал "Комментарии", введение военного положения не пройдет безболезненно, к нему нужно было готовиться с того момента, когда появились данные об угрозе.



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