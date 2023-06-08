Еще одна страна указала россиянам на двери

МИД Румынии потребовал, чтобы страну в течение 30 дней покинули более 50 сотрудников посольства РФ. Об этом сообщают "Комментарии".

Кремлю не рады

Согласно решению Румынии, Россия должна сократить 51 сотрудника, среди которых 21 дипломат, а также 30 работников технико-административного персонала. Фактически, в Румынии должно остаться российских 11 дипломатов и 29 сотрудников.

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Россия сама может определить, кто именно должен покинуть Румынию. Российская сторона также была проинформирована о том, что она имеет не более 30 дней на выполнение решения о выдворении дипломатов.

Как сообщили в МИД Румынии, это решение "отражает текущий уровень двусторонних отношений, резко сниженный Румынией после начала агрессивной войны Российской Федерации против Украины".

Напомним, что в ходе недавнего саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе между Украиной и Румынией был подписан меморандум о поддержке усилий Украины по вступлению в НАТО, а президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции допустил подключение, с согласия Молдовы, к решению Приднестровской проблемы третьих стран. Среди таких партнеров разрешения Приднестровского кризиса Зеленский назвал Румынию.

Ранее о своем решении выслать часть российских дипломатов заявила Германия.

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