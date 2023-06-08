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Еще одна страна указала россиянам на двери

Российских дипломатов попросили на выход, МИД РФ заявил, что Москва ответит это на решение

сегодня, 19:57
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Автор:

Константин Куликов

МИД Румынии потребовал, чтобы страну в течение 30 дней покинули более 50 сотрудников посольства РФ. Об этом сообщают "Комментарии".

Еще одна страна указала россиянам на двери

Кремлю не рады

Согласно решению Румынии, Россия должна сократить 51 сотрудника, среди которых 21 дипломат, а также 30 работников технико-административного персонала. Фактически, в Румынии должно остаться российских 11 дипломатов и 29 сотрудников.


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Россия сама может определить, кто именно должен покинуть Румынию. Российская сторона также была проинформирована о том, что она имеет не более 30 дней на выполнение решения о выдворении дипломатов.

Как сообщили в МИД Румынии, это решение "отражает текущий уровень двусторонних отношений, резко сниженный Румынией после начала агрессивной войны Российской Федерации против Украины".

Напомним, что в ходе недавнего саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе между Украиной и Румынией был подписан меморандум о поддержке усилий Украины по вступлению в НАТО, а президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции допустил подключение, с согласия Молдовы, к решению Приднестровской проблемы третьих стран. Среди таких партнеров разрешения Приднестровского кризиса Зеленский назвал Румынию.

Ранее о своем решении выслать часть российских дипломатов заявила Германия.

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