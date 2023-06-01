Зеленский допустил участие Румынии в решении проблемы Приднестровья

Украина будет играть ключевую роль в решении вопроса восстановления территориального единства Молдовы. Причина этого — общая граница Украины и Молдовы. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявил президент Украины Владимир Зеленский в Кишиневе во время саммита Европейского политического сообщества.

Румыния и Молдова связаны исторически

При этом он допустил, с согласия Молдовы, присоединение к этому процессу и Румынии, с которой у Молдовы древние историко-культурные связи.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

– У нас есть общая позиция с Молдовой, с точки зрения единства Молдовы, – заявил Зеленский. — Я не знаю, понадобится ли нам помощь других партнеров. Наверное, в этой ситуации может быть и Румыния (близкие наши партнеры в этом смысле)... Может, будем говорить вместе. Может быть, Молдова захочет подключить еще другие государства. Но точно Украина будет играть одну из главных ролей, потому что у нас граница.

По поводу судьбы российского контингента в Приднестровье Владимир Зеленский заявил:

"Они захотят жить – уйдут", — заявил глава украинского государства. – "Такси я им заказывать не буду. Найдется путь (транспортировки – ред.). Тот, кто хочет жить, всегда находил выход".

Напомним, 1 июня в Кишиневе президент Румынии Клаус Йоханнис подписал декларацию о том, что Бухарест поддержит вступление Украины в НАТО, как только позволят условия.

Тем временем, Зеленский упрекнул Кличко.

Медведев пообещал "истребить украинский режим".

А ученые назвали единственный вид чая, эффективно снижающий уровень холестерина. По данным Всемирной организации здравоохранения, из-за повышенного уровня холестерина в мире ежегодно умирает 2,6 млн человек.