Еще одна страна поддержала европейские устремления Украины

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Татьяна Веремеева
Президент Украины Владимир Зеленский и его латвийский коллега Эгилс Летвитс
подписали декларацию о европейских перспективах нашей страны. Латвия стала
третьим государством, которые оказали готовность поддержать стремление Украины
вступить в ЕС. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Латвия поддержала европейские устремления Украины. Фото: ОП
Декларация по итогам онлайн встречи президентов Украины и Латвии закрепляет
заявления о поддержке нашего государства.
Руководитель ОП Игорь Жовква отмечает, что в декларации закреплены многие
важные для Украины аспекты с позиции евроинтеграции. В частности, в документе
подчеркивается прогресс нашей страны в выполнении норм Соглашения об ассоциации
с ЕС. Также Латвия заявила о готовности обновить политику Восточного
партнерства в контексте еще больших европейских устремлений нашей страны.
Стоит отметить, что сегодня была подписана третья декларация со
страной-членом Евросоюза. Ранее уже были подписаны декларации с Литвой и
Польшей.
Ранее "Комментарии" писали, что к амбициозной цели — стать членом Евросоюза
— Украина планирует прийти за следующие 5-10 лет. Такой
позиции придерживается глава украинского правительства Денис Шмыгаль. По
словам политика, Украина уже давно готова стать одним из членов-партнеров ЕС.
Шмыгаль подчеркивает, что слишком высокая цена уже уплачена за эту возможность
— жизни сотен погибших солдат на Донбассе в войне с Россией. Говоря о временных
рамках, премьер-министр предполагает, что ближайшие 5-10 лет позволят Украине
вступить в Европейский Союз. Более того, похожие амбиции государство
демонстрирует и насчет вступления в НАТО.
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