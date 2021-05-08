Еще одна страна поддержала европейские устремления Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и его латвийский коллега Эгилс Летвитс подписали декларацию о европейских перспективах нашей страны. Латвия стала третьим государством, которые оказали готовность поддержать стремление Украины вступить в ЕС. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



Латвия поддержала европейские устремления Украины. Фото: ОП

Декларация по итогам онлайн встречи президентов Украины и Латвии закрепляет заявления о поддержке нашего государства.

Руководитель ОП Игорь Жовква отмечает, что в декларации закреплены многие важные для Украины аспекты с позиции евроинтеграции. В частности, в документе подчеркивается прогресс нашей страны в выполнении норм Соглашения об ассоциации с ЕС. Также Латвия заявила о готовности обновить политику Восточного партнерства в контексте еще больших европейских устремлений нашей страны.

Стоит отметить, что сегодня была подписана третья декларация со страной-членом Евросоюза. Ранее уже были подписаны декларации с Литвой и Польшей.

Ранее "Комментарии" писали, что к амбициозной цели — стать членом Евросоюза — Украина планирует прийти за следующие 5-10 лет. Такой позиции придерживается глава украинского правительства Денис Шмыгаль. По словам политика, Украина уже давно готова стать одним из членов-партнеров ЕС. Шмыгаль подчеркивает, что слишком высокая цена уже уплачена за эту возможность — жизни сотен погибших солдат на Донбассе в войне с Россией. Говоря о временных рамках, премьер-министр предполагает, что ближайшие 5-10 лет позволят Украине вступить в Европейский Союз. Более того, похожие амбиции государство демонстрирует и насчет вступления в НАТО.

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