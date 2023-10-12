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Еще одна страна отправит флот в поддержку Израиля

Ранее свои авианосцы в Восточное Средиземноморье отправили Соединенные Штаты

12 октября 2023, 23:06
Автор:
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Константин Куликов
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Великобритания отправит два корабля Королевского флота в восточное Средиземноморье и начнёт наблюдательные полеты над Израилем в знак военной поддержки, сообщает Times. Об этом сообщают "Комментарии".

Еще одна страна отправит флот в поддержку Израиля

Британский флот идет в Восточное Средиземноморье

Самолет начнет патрулирование в пятницу, 13 октября, чтобы отслеживать угрозы региональной стабильности, такие как передача оружия террористическим группам. Корабли британских ВМС прибудут на следующей неделе.


В пресс-службе премьер-министра Соединенного Королевства заявили, что британские вооруженные силы будут в режиме ожидания, чтобы "оказывать практическую поддержку Израилю и партнерам в регионе, а также предложить сдерживание и гарантии".

"Наши военные и дипломатические команды во всем регионе также будут поддерживать международных партнеров в восстановлении безопасности и обеспечении поступления гуманитарной помощи тысячам невинных жертв этого варварского нападения террористов ХАМАС", — заявил британский премьер Риши Сунак. 

Напомним, что в результате нападения ХАМАС на Израиль, которое началось в субботу, 7 октября, погибло 1300 израильтян, в основном граждански лиц, в том числе женщин и детей. Исламисты целенаправленно убивали целые семьи, безоружных израильтян в авто, которые двигались по трассе, участников музыкального фестиваля, а также захватили сотни заложников. Их они увели с собой в сектор Газа.

В ответ Израиль объявил о блокаде сектора Газа — отключен свет, вода, прекращены поставки продуктов. По объектам ХАМАС в секторе Газа наносятся авиаудары. Представители Палестины говорят о возможной гуманитарной катастрофе, поскольку в Газе находятся около 2,5 миллиона человек и у большинства их них нет возможности покинуть сектор Газа. ЦАХАЛ разбрасывает листовки над городом с призывом к населению покинуть сектор Газа.

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