Это может шокировать: Израиль опубликовал фото убитых ХАМАС младенцев (18+)

В аккаунте канцелярии премьер-министра Израиля опубликованы фотографии младенцев, убитых и сожжённых террористами ХАМАСа. Об этом сообщают "Комментарии".

Дети, убитые ХАМАС. Фото опубликовано канцелярией премьер-министра Израиля

На фото можно видеть тело погибшего младенца, а также несколько сожженных детских тел. Как сказано в подписи к фото, они были показаны премьер-министром Израиля Госсекретарю США Энтони Блинкену во время его сегодняшнего визита в страну.

Правдивость этих фото подтвердил президент США Джо Байден.

"Президент Байден абсолютно прав, назвав это явным злом. ХАМАС – это ИГИЛ, — заявил в свою очередь израильский премьер Нетаньяху. - И точно также, как ИГИЛ была разгромлена, также будет разгромлен и ХАМАС. Они должны быть изгнаны из сообщества наций. Никакие лидеры не должны встречаться с ними, никакая страна не должна укрывать их. А тот, кто будет укрывать их – подвергнется санкциям".

По последним данным, в ходе нападения ХАМАС на Израиль были убиты 1300 израильтян, среди которых 186 военных, все остальные жертвы — гражданские. Среди убитых две сотни участников музыкального фестиваля, израильтяне, которых хамасовцы расстреливали на трассах, открывая огонь по автомобилям, а также жители кибуца Кфар-Аза. По сообщениям СМИ, здесь было убито две сотни жителей, среди которых были и дети.

Сами хамасовцы в день нападения публиковали видео расстрела одной из еврейских семей, в том числе детей.

После начала ответных бомбардировок сектора Газа представитель ХАМАС стал отрицать правдивость этих видео, утверждая что они сфальсифицированы ЦАХАЛ.

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