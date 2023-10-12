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Это может шокировать: Израиль опубликовал фото убитых ХАМАС младенцев (18+)

Ранее СМИ заявляли о массовом убийстве и обезглавливании еврейских детей в кибуце Кфар-Аза, но впоследствии журналистка заявила, что сообщила это со слов солдат ЦАХАЛа

сегодня, 21:31
Автор:
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Константин Куликов
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В аккаунте канцелярии премьер-министра Израиля опубликованы фотографии младенцев, убитых и сожжённых террористами ХАМАСа. Об этом сообщают "Комментарии".

Это может шокировать: Израиль опубликовал фото убитых ХАМАС младенцев (18+)

Дети, убитые ХАМАС. Фото опубликовано канцелярией премьер-министра Израиля

На фото можно видеть тело погибшего младенца, а также несколько сожженных детских тел. Как сказано в подписи к фото, они были показаны  премьер-министром Израиля  Госсекретарю США Энтони Блинкену во время его сегодняшнего визита в страну.


Правдивость этих фото подтвердил президент США Джо Байден.

"Президент Байден абсолютно прав, назвав это явным злом. ХАМАС – это ИГИЛ, — заявил в свою очередь израильский премьер Нетаньяху. - И точно также, как ИГИЛ была разгромлена, также будет разгромлен и ХАМАС. Они должны быть изгнаны из сообщества наций. Никакие лидеры не должны встречаться с ними, никакая страна не должна укрывать их. А тот, кто будет укрывать их – подвергнется санкциям". 

По последним данным, в ходе нападения ХАМАС на Израиль были убиты 1300 израильтян, среди которых 186 военных, все остальные жертвы — гражданские. Среди убитых две сотни участников музыкального фестиваля, израильтяне, которых хамасовцы расстреливали на трассах, открывая огонь по автомобилям, а также жители кибуца Кфар-Аза. По сообщениям СМИ, здесь было убито две сотни жителей, среди которых были и дети.

Сами хамасовцы в день нападения публиковали видео расстрела одной из еврейских семей, в том числе детей.

После начала ответных бомбардировок сектора Газа представитель ХАМАС стал отрицать правдивость этих видео, утверждая что они сфальсифицированы ЦАХАЛ.

Тем временем, Буданов назвал "очень проблемного" для Украины российского разведчика.

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А  повестки в Украине будут вручать по-новому.



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