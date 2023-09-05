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Еще одна страна изменит свое название

Индия хочет вернуть себе древнее название

сегодня, 16:53
Автор:
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Константин Куликов
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Индия хочет отказаться от имени, которое дали ей колонизаторы, вернувшись к древнему названию Бхарат. Об этом сообщают "Комментарии".

Еще одна страна изменит свое название

Индия сменит название

Ожидается, что этот решение будет утверждено на специальной сессии парламента, куда проект решения будет внесено индийским правительством. Вероятно, это произойдет с 18 по 22 сентября.


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Как пояснил, руководитель Индийского национального конгресса (ИНК) Джайрам Рамеш, это название страны встречается еще в древних санскритских текстах. Тогда как название "Индия" принесли с собой британские колонизаторы. Оно происходит от древнеперсидского слова хинду, родственного санскритскому синдху — исторического названия реки Инд. Древние греки называли индийцев индои — "люди Инда".

Тогда как название Бхарат  происходит от санскритского имени древнеиндийского царя, история которого была описана в "Махабхарате". Он был первым легендарным правителем, завоевавшим всю территорию Индийского субконтинента, который в его честь стал называться "Бхаратаварша",

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