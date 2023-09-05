Еще одна страна изменит свое название

Индия хочет отказаться от имени, которое дали ей колонизаторы, вернувшись к древнему названию Бхарат. Об этом сообщают "Комментарии".

Индия сменит название

Ожидается, что этот решение будет утверждено на специальной сессии парламента, куда проект решения будет внесено индийским правительством. Вероятно, это произойдет с 18 по 22 сентября.

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Как пояснил, руководитель Индийского национального конгресса (ИНК) Джайрам Рамеш, это название страны встречается еще в древних санскритских текстах. Тогда как название "Индия" принесли с собой британские колонизаторы. Оно происходит от древнеперсидского слова хинду, родственного санскритскому синдху — исторического названия реки Инд. Древние греки называли индийцев индои — "люди Инда".

Тогда как название Бхарат происходит от санскритского имени древнеиндийского царя, история которого была описана в "Махабхарате". Он был первым легендарным правителем, завоевавшим всю территорию Индийского субконтинента, который в его честь стал называться "Бхаратаварша",

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