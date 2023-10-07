Еще один союзник России поддержал ХАМАС и призвал к штурму Иерусалима

Захватившие власть в Афганистане представители Талибана поддержали атаку ХАМАС на Израиль. Об этом сообщают "Комментарии".

Лавров и представитель Талибана

"Если мусульманские страны, соседствующие с Израилем, дадут нам право прохода, мы покорим Иерусалим", — передают СМИ заявление представителя Талибана.

"Талибан" — исламистское радикальное религиозно-политическое военизированное движение, запрещенное во многих странах мира, зародившаяся в Афганистане среди пуштунов в 1994 году организация, правившая Афганистаном с 1996 по 2001 год и вернувшаяся к власти в 2021 году.

Напомним, что по возвращении к власти в 2021 году Талибана из-за вывода войск США из Афганистана Россия пересмотрела свои отношения с талибами. Из риторики официальной Москвы исчезли определения представителей движения как "террористов". Более того, представители Талибана участвовали в официальных мероприятиях в РФ.

"Выстраивание рабочего диалога с талибами, как безальтернативной доминирующей внутриполитической силой Афганистана, отвечает интересам безопасности и экономического развития региона", — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.



Напомним, что в настоящее время действия ХАМАС безоглядно поддержали два союзника РФ — Иран и Сирия.

Тем временем стало известно, что могло стоять за атакой ХАМАС на Израиль.

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