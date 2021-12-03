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ЕС выделит Украине 31 миллион евро

Предусматривается предоставление в общей сложности 31 млн евро в течение периода 36 месяцев

сегодня, 00:22
Автор:

Ольга Чародий
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В рамках вновь созданного Европейского фонда обеспечения мира Европейский союз предоставит Украине 31 миллион евро на укрепление обороноспособности. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.  Министр заявил, что украинская делегация высоко ценит этот шаг, который в очередной раз показал стратегический характер отношений Украины с Европейским Союзом. 

ЕС выделит Украине 31 миллион евро

Евросоюз - фото из открытых источников

Глава МИД утверждает, что это результат настойчивой и системной работы. Также Кулеба написал, что пакет помощи будет охватывать предоставление материально-технической помощи для развития и укрепления потенциала Вооруженных Сил Украины по четырем направлениям: медицине, инженерным возможностям и мероприятиям по разминированию, мобильности и логистике, кибербезопасности.

 Предусматривается предоставление в общей сложности 31 млн евро в течение периода 36 месяцев. В украинском МИД уточнили, что средства предоставляются на медицинские нужды военных, включая полевых госпиталей, а также меры по разминированию, мобильности, логистике и кибербезопасности.

Напомним, Евросоюз не поможет нашей стране военной силой в случае возможной агрессии со стороны России, поскольку между европейским сообществом и Киевом не существует оборонного альянса. Но наша страна может рассчитывать на оказание политической, экономической и финансовой помощи от Брюсселя. Об этом заявил представитель ЕС Жозеп Боррель во время брифинга, на котором подытожил рабочее заседание Совета министров ЕС по вопросам обороны. По словам чиновника ЕС, сообщество будет активно реагировать в рамках наших действий, введенных с тех лет, когда РФ оккупировала Крымский полуостров и начала военную агрессию на Донбассе. Он отметил, что Євросообщество внимательно отслеживает всю имеющуюся информацию, которую предоставляют американские и украинские партнеры.

Представитель оборонного совета ЕС заверил о поддержке нашей страны в политической, экономической, финансовой помощи от Евросоюза. Вместе с тем политик отметил, что в двустороннем Соглашении об ассоциации между ЕС и нашим государством речь не идет о создании военного союза.




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Источник: https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1466385312238686211
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